باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - شرکت توزیع برق تهران بزرگ در اطلاعیهای اعلام کرد:
به اطلاع مشترکان شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ میرساند
علیرغم وقوع دمای ۴۲ درجه در شهر تهران با همراهی مشترکان و اقدامات گسترده گروههای فنی و عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ؛ شبکه برق شهر تهران در شرایط پایدار قرار دارد.
در خصوص وقوع خاموشیهای پراکنده در محدوده خیابانهای ولیعصر و قائم مقام به اطلاع میرساند، افزایش بار شبکه در محدوده مزبور موجب بروز اشکالات فنی در یکی از خطوط نیرورسانی شد که با تلاش گروههای فنی اعزامی، اختلال پیش آمده رفع شده و جریان برق در مناطق مزبور برقرار شده است.