علیرغم وقوع دمای ۴۲ درجه در شهر تهران با همراهی مشترکان و اقدامات گسترده گروه‌های فنی و عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ؛ شبکه برق شهر تهران در شرایط پایدار قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - شرکت توزیع برق تهران بزرگ در اطلاعیه‌ای اعلام کرد:

به اطلاع مشترکان شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ می‌رساند

علیرغم وقوع دمای ۴۲ درجه در شهر تهران با همراهی مشترکان و اقدامات گسترده گروه‌های فنی و عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ؛ شبکه برق شهر تهران در شرایط پایدار قرار دارد.

در خصوص وقوع خاموشی‌های پراکنده در محدوده خیابان‌های ولیعصر و قائم مقام به اطلاع می‌رساند، افزایش بار شبکه در محدوده مزبور موجب بروز اشکالات فنی در یکی از خطوط نیرورسانی شد که با تلاش گروه‌های فنی اعزامی، اختلال پیش آمده رفع شده و جریان برق در مناطق مزبور برقرار شده است.

برچسب ها: قطعی برق ، وزارت نیرو
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۲ ۲۰ تير ۱۴۰۵
الان برق نداریم گوشیمون هم داره خاموش میشه ،شارژ برقی نداریم
باید منتظر بمانیم تا برق بیاد
دوباره قطعی برق را شروع کردن
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۷ ۲۰ تير ۱۴۰۵
برق شهرستان های اطراف تهران حداقل روزی چهار ساعت قطع میشه تاریخ ۴/۲۰ برق شهرستان ملارد شش ساعت قطع بود ، چرا باید اینجور باشه ؟
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۷ ۲۰ تير ۱۴۰۵
ما بوشهریم برقمون قطع میشه دو ساعت
.
مگه نگفته بودین امسال قطعی نداریم بخدا در حق ما ظلمه داریم از گرما میمیریم
۰
۲
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