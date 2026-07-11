نماینده ایران در سازمان ملل هشدار داد اگر آمریکا به نقض تعهدات خود ادامه دهد، جمهوری اسلامی ایران دیگر به تفاهم‌نامه با ایالات متحده پایبند نخواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد عصر شنبه به خبرنگاران در خارج از شورای امنیت این سازمان گفت: در صورت ادامه حملات آمریکا، ایران دیگر به تفاهم‌نامه خود با آمریکا پایبند نخواهد بود.

طبق گزارش الجزیره، این نماینده ایرانی ضمن آنکه واشنگتن را به دلیل حملات به جزایر ایرانی و شهر‌های جنوبی در ۷ و ۸ ژوئیه به «نقض آشکار» منشور سازمان ملل متحد متهم کرد، گفت: اگر ایالات متحده به نقض تعهدات خود طبق تفاهم‌نامه ادامه دهد، ایران دیگر ملزم به انجام تعهدات خود طبق تفاهم‌نامه نخواهد بود.

وی افزود که تهران همچنان متعهد است «مشروط بر اینکه ایالات متحده به‌طور کامل و صادقانه به تعهدات خود عمل کند».

پیش از این، سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران نیز در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران، اعلام کرد: ایران تاکنون به تعهدات خود پایبند بوده است؛ برخلاف آنچه از سوی به‌اصطلاح وزیر خزانه‌داری ایالات متحده شاهدیم که با نقض بند ۹ یادداشت تفاهم، تعهدات آمریکا را زیر پا می‌گذارد.

منبع: ایسنا

برچسب ها: سازمان ملل ، ایران و آمریکا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
حسین
۱۹:۵۵ ۲۰ تير ۱۴۰۵
آقای ایروانی حالا یک کم کوتاه بیا. اینطور که گفتی الان ترامپ سکته می کند.
۱
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۱ ۲۰ تير ۱۴۰۵
ولی اما ما منتظر پاسخگویی آمریکا نیستیم
منتظر نابودی همه پایگاه های آمریکا جنایتکار در خلیج فارس، غرب آسیا، امارات، کویت، بحرین، عربستان سعودی، عراق، اردن و اسرائیل هستیم.
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۸ ۲۰ تير ۱۴۰۵
مرگ یکبار
شیون یک بار

چرا اینقدر از خودمون پایبندی و صداقت برابر بی صداقت انتظار داریم؟
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۵ ۲۰ تير ۱۴۰۵
وااااااااای ترسیدم
۱
۰
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