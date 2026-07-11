باشگاه خبرنگاران جوان - سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد عصر شنبه به خبرنگاران در خارج از شورای امنیت این سازمان گفت: در صورت ادامه حملات آمریکا، ایران دیگر به تفاهمنامه خود با آمریکا پایبند نخواهد بود.
طبق گزارش الجزیره، این نماینده ایرانی ضمن آنکه واشنگتن را به دلیل حملات به جزایر ایرانی و شهرهای جنوبی در ۷ و ۸ ژوئیه به «نقض آشکار» منشور سازمان ملل متحد متهم کرد، گفت: اگر ایالات متحده به نقض تعهدات خود طبق تفاهمنامه ادامه دهد، ایران دیگر ملزم به انجام تعهدات خود طبق تفاهمنامه نخواهد بود.
وی افزود که تهران همچنان متعهد است «مشروط بر اینکه ایالات متحده بهطور کامل و صادقانه به تعهدات خود عمل کند».
پیش از این، سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران نیز در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به تحریمهای جدید آمریکا علیه ایران، اعلام کرد: ایران تاکنون به تعهدات خود پایبند بوده است؛ برخلاف آنچه از سوی بهاصطلاح وزیر خزانهداری ایالات متحده شاهدیم که با نقض بند ۹ یادداشت تفاهم، تعهدات آمریکا را زیر پا میگذارد.
منبع: ایسنا