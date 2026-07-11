باشگاه خبرنگاران جوان - رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در پیامشان به مناسبت مراسم تشییع و تدفین آقای شهید ایران، با تبیین پیوند نهضت عاشورا و انقلاب اسلامی، حضور دهها میلیونی مردم ایران و عراق را جلوهای از استمرار مکتب حسینی و تجدید بیعت با آرمانهای انقلاب دانستند. ایشان ضمن قدردانی از این حضور تاریخی، بر پاسداری از راه شهیدان، استمرار مسیر مقاومت و نقشآفرینی ملت در این حرکت تأکید کردند.حضرت آیتالله سیدمجتبی خامنهای همچنین در این پیام، با اشاره به مطالبه ملت ایران برای خونخواهی شهیدان، تصریح کردند که «انتقام خواست ملت ما است و بهطور حتمی باید صورت بگیرد».
در همین زمینه، با حجتالاسلام علی ذوعلم، رئیس اندیشگاه بیانیه گام دوم انقلاب، به گفتوگو نشستیم. وی دراین گفتوگو به تبیین ابعاد مختلف این پیام پرداخت.حجتالاسلام علی ذوعلم با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت مراسم تشییع و تدفین «آقای شهید ایران» اظهار داشت: هفته گذشته، واقعاً اتفاقی فراتر از یک حماسه رقم خورد. این رویداد با اصل انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ قابل مقایسه است؛ یعنی همان تحول روحی و کشش معنوی که در مردم و در جریان انقلاب شکل گرفت و به تعبیر امام راحل، انقلاب را ایجاد کرد، همین تحول روحی، همین کشش معنوی، همین مبعوثشدن مردم و ابراز وفاداری، عشق و بیعت با این مسیر، حقیقتاً یک انقلاب دیگر بود که باید درباره آن بسیار بحث و تحلیل کرد.
پیامی معنوی، مکتبی و حماسی
به گفته وی، پیام رهبر معظم انقلاب به این مناسبت، از جهتی یک پیام معنوی، از جهتی یک پیام مکتبی و از جهتی دیگر یک پیام حماسی است و این سه ضلع، ابعاد عمیق این پیام را تشکیل میدهد.
وی ادامه داد: در بعد نخست، بازخوانی ریشه فکری، مکتبی و فلسفی انقلاب اسلامی مطرح است؛ همان ریشههایی که در شعارهای سال ۵۷ برجسته بود و مردم با آن شعارها به میدان میآمدند؛ اینکه "نهضت ما حسینی است، رهبر ما خمینی است". یعنی هویت نهضت ما، هویتی حسینی و مبتنی بر مکتب عزتبخش و توحیدی پیامبر اکرم(ص) است.
در مواجهه با یزیدیان زمان، این روحیه، این نگاه و این مکتب باید اصل قرار گیرد
ذوعلم اظهار داشت: این بازخوانی در این پیام برجسته بود و امتداد آن را در حضور مردم و تجلی آن را در حرکت قائد شهیدمان مشاهده کردیم. اینها نکات بسیار مهمی است که صرفاً نباید به عنوان یک نکته در یک پیام به آن نگاه کرد، بلکه در تحلیلها، در تجویزها و در رویکردهایی که برای پیشبرد مسائل کشور اتخاذ میکنیم، در مواجهه با یزیدیان زمان، این روحیه، این نگاه و این مکتب باید اصل قرار گیرد و درباره آن کار شود.
رئیس اندیشگاه بیانیه گام دوم انقلاب عنوان کرد: بعد دوم، بعد حماسی پیام بود؛ یعنی تأکید بر انتقام از عاملان این جنایتهای هولناک که استکبار و رژیم صهیونیستی مسئولیت آن را بر عهده گرفتهاند. این یک امر کاملاً منطقی، حقوقی و عقلانی است.
وی گفت: وقتی کسی به قتل جمعی از مسئولان، کودکان، فرماندهان و در رأس آن، جنایت هولناکی که علیه رهبر شهید حکیم انجام داده است اعتراف میکند، قطعاً انتقام از او گرفته خواهد شد.
حجتالاسلام ذوعلم تاکید کرد: لزوماً هم این کار را فقط یک ایرانی انجام نمیدهد، بلکه انسانهای آزادهای در سراسر جهان هستند که هر کدام ممکن است بخشی از این وظیفه را بر عهده بگیرند. البته خود ما و مردم ما نیز، تکتک، پیشگام این حرکت هستیم؛ تا آنجا که آرامش را از چشم این جنایتکاران برباییم و آنان به نتیجه جنایت خود برسند.
این پیام را صرفاً نباید یک پیام تشریفاتی تلقی کرد
رئیس اندیشگاه بیانیه گام دوم انقلاب تصریح کرد: بعد سوم، بعد معنوی پیام بود؛ آنجا که ایشان در این پیام با امام رئوف، حضرت علیبنموسیالرضا(ع) و با حضرت صاحبالزمان(عج) سخن گفتند و همچنین از مردم با آن تعابیر ارزشمند قدردانی کردند. من میخواهم عرض کنم که این پیام را صرفاً نباید یک پیام تشریفاتی تلقی کرد، بلکه آن تعهدی که نسبت به ادامه مسیر در این پیام مطرح شده و از زبان مردم، از زبان جبهه انقلاب و جبهه مقاومت بیان شده، یک امر جدی است.
حجتالاسلام ذوعلم خاطرنشان کرد: این خون و این شهادت بزرگ، قطعاً ثمرهای جز تقویت و تحکیم مکتب امام حسین(ع)، مکتب امام راحل و قائد شهید نخواهد داشت؛ نتیجهای جز تقویت بنیهها و ریشههای حرکت انقلاب اسلامی نخواهد داشت؛ نتیجهای جز گستردهتر شدن همپیمانی جبهه حق و مردمان جهان، فراتر از امت اسلامی و فراتر از ایران اسلامی، نخواهد داشت.
رئیس اندیشگاه بیانیه گام دوم انقلاب اضافه کرد: این خون و این شهادت بزرگ حتماً نویدبخش جهشها و حرکتهای بزرگی است که امیدواریم خدای متعال، همچنان که تاکنون مسیر را گشوده است، در ذیل عنایات حضرت صاحبالزمان(عج)، راهبریهای حکیمانه رهبر بزرگوارمان و امتداد و تعمیق همان بعثتی که در مردم ایجاد شده و گسترش این مبعوثشدن، زمینه تحقق آن آرمانها را فراهم کند و انشاءالله زمینهساز ظهور حضرت حجت(عج) باشد.
وی یادآور شد: در واقع، حکم امام درباره سلمان رشدی را با ادبیاتی متناسب با مبعوثشدن مردم و متناسب با رشد جبهه مقماومت در سراسر جهان، در این پیام مشاهده میکنیم. همان عزم و همان حکم، بهصورت تلویحی در این پیام وجود دارد.
حجتالاسلام ذوعلم خاطرنشان کرد: همانگونه که بسیاری از مراجع تقلید نیز پیش از این مطرح کردهاند، قصاص این جنایتها یک وظیفه شرعی، یک حکم الهی و یک وظیفه انسانی است. اساساً برای اصلاح امور جهان، که امروز با نابخردی مستکبران و تمامیتطلبی آنان دچار آشفتگی شده و مسیر پیشرفت و تعالی انسانها را با دشواری مواجه کرده است، اجرای این حکم برای برداشتن این موانع ضروری است و به یاری خدا، بهزودی محقق خواهد شد.
منبع: فارس