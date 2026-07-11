باشگاه خبرنگاران جوان - رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در پیامشان به مناسبت مراسم تشییع و تدفین آقای شهید ایران، با تبیین پیوند نهضت عاشورا و انقلاب اسلامی، حضور ده‌ها میلیونی مردم ایران و عراق را جلوه‌ای از استمرار مکتب حسینی و تجدید بیعت با آرمان‌های انقلاب دانستند. ایشان ضمن قدردانی از این حضور تاریخی، بر پاسداری از راه شهیدان، استمرار مسیر مقاومت و نقش‌آفرینی ملت در این حرکت تأکید کردند. حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای همچنین در این پیام، با اشاره به مطالبه ملت ایران برای خونخواهی شهیدان، تصریح کردند که «انتقام خواست ملت ما است و به‌طور حتمی باید صورت بگیرد».

در همین زمینه، با حجت‌الاسلام علی ذوعلم، رئیس اندیشگاه بیانیه گام دوم انقلاب، به گفت‌وگو نشستیم. وی دراین گفت‌وگو به تبیین ابعاد مختلف این پیام پرداخت. حجت‌الاسلام علی ذوعلم با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت مراسم تشییع و تدفین «آقای شهید ایران» اظهار داشت: هفته گذشته، واقعاً اتفاقی فراتر از یک حماسه رقم خورد. این رویداد با اصل انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ قابل مقایسه است؛ یعنی همان تحول روحی و کشش معنوی که در مردم و در جریان انقلاب شکل گرفت و به تعبیر امام راحل، انقلاب را ایجاد کرد، همین تحول روحی، همین کشش معنوی، همین مبعوث‌شدن مردم و ابراز وفاداری، عشق و بیعت با این مسیر، حقیقتاً یک انقلاب دیگر بود که باید درباره آن بسیار بحث و تحلیل کرد.

پیامی معنوی، مکتبی و حماسی