غذاهای سنتی ایران تنها وسیله‌ای برای رفع گرسنگی نیستند، بلکه بخشی از فرهنگ، تاریخ و سبک زندگی مردم به شمار می‌روند. در میان انواع غذاهای محلی و سنتی، سماق‌پلو یکی از غذاهای خوش‌طعم و معطر است که به دلیل استفاده از سماق، طعمی متفاوت و دلپذیر دارد. این غذا در برخی مناطق ایران به‌ویژه آذربایجان، اردبیل، زنجان و بخش‌هایی از شمال‌غرب کشور محبوبیت زیادی دارد و معمولاً همراه با گوشت قلقلی، مرغ یا گوشت تکه‌ای سرو می‌شود.

سماق‌پلو علاوه بر طعم منحصربه‌فرد، از نظر ارزش غذایی نیز قابل توجه است. سماق که ماده اصلی این غذا محسوب می‌شود، سرشار از آنتی‌اکسیدان بوده و در طب سنتی نیز جایگاه ویژه‌ای دارد. ترکیب عطر برنج ایرانی با رنگ و طعم ترش سماق، غذایی را به وجود می‌آورد که هم برای مهمانی‌ها مناسب است و هم می‌تواند یک وعده خانوادگی متفاوت و خوشمزه باشد.

سماق چیست و چرا در آشپزی ایرانی اهمیت دارد؟

سماق ادویه‌ای است که از میوه خشک‌شده درختچه‌ای به همین نام تهیه می‌شود. این گیاه در مناطق کوهستانی ایران به‌وفور یافت می‌شود و از گذشته در سفره ایرانیان حضور داشته است. پودر سماق رنگی مایل به قرمز یا ارغوانی دارد و طعم آن ترش و ملایم است.

در آشپزی ایرانی از سماق برای مزه‌دار کردن انواع کباب‌ها، خوراک‌ها و پلوها استفاده می‌شود. این ادویه علاوه بر ایجاد طعم دلنشین، به هضم بهتر غذا نیز کمک می‌کند. پژوهش‌های تغذیه‌ای نشان می‌دهد سماق دارای ترکیبات آنتی‌اکسیدانی است که می‌تواند در کاهش آسیب‌های ناشی از رادیکال‌های آزاد نقش داشته باشد.

سماق‌پلو، غذایی ساده اما متفاوت

راز محبوبیت سماق‌پلو در سادگی آن نهفته است. مواد اولیه این غذا پیچیده نیستند و در بیشتر خانه‌ها یافت می‌شوند اما ترکیب درست آن‌ها غذایی خوش‌رنگ و خوش‌عطر ایجاد می‌کند.در بسیاری از مناطق، سماق‌پلو را با گوشت قلقلی تهیه می‌کنند. برخی خانواده‌ها نیز مرغ یا گوشت خورشتی را جایگزین گوشت قلقلی می‌کنند. آنچه در همه روش‌ها مشترک است، استفاده از سماق در لابه‌لای برنج یا مخلوط کردن آن با برنج هنگام دم کشیدن است.

ارزش غذایی سماق‌پلو

سماق‌پلو علاوه بر طعم مطلوب می‌تواند بخشی از نیازهای غذایی بدن را نیز تأمین کند. برنج منبع اصلی انرژی است و گوشت مورد استفاده در این غذا پروتئین مورد نیاز بدن را فراهم می‌کند.

سماق نیز دارای ترکیبات گیاهی مفیدی است که در مطالعات مختلف مورد توجه قرار گرفته‌اند. برخی تحقیقات نشان داده‌اند که مصرف متعادل سماق می‌تواند به کنترل التهاب و بهبود برخی شاخص‌های سلامت کمک کند. البته این موضوع به معنای درمان بیماری‌ها نیست و سماق باید در چارچوب یک رژیم غذایی متعادل مصرف شود.

مواد لازم برای تهیه سماق‌پلو (برای چهار نفر)

برنج ایرانی: ۴ پیمانه

گوشت چرخ‌کرده: ۳۰۰ گرم

پیاز متوسط: ۲ عدد

سماق: ۴ تا ۵ قاشق غذاخوری

زعفران دم‌کرده: ۲ قاشق غذاخوری

نمک: به میزان لازم

فلفل سیاه: به میزان لازم

زردچوبه: یک قاشق چای‌خوری

روغن یا کره: به میزان لازم

در صورت تمایل می‌توان از خلال پسته، خلال بادام یا زرشک نیز برای تزئین غذا استفاده کرد.

آماده‌سازی برنج

ابتدا برنج را پاک کرده و چند بار بشویید تا آب آن شفاف شود. سپس برنج را همراه با مقداری نمک حدود دو تا سه ساعت خیس کنید.

در یک قابلمه آب را به جوش آورده و برنج را به آن اضافه کنید. پس از چند دقیقه که دانه‌های برنج نرم شدند اما هنوز مغز آن‌ها کمی سفت بود، برنج را آبکش کنید.

تهیه گوشت قلقلی

یکی از پیازها را رنده کرده و آب اضافی آن را بگیرید. سپس آن را با گوشت چرخ‌کرده، نمک، فلفل و زردچوبه مخلوط کنید.

مواد را چند دقیقه ورز دهید تا کاملاً منسجم شوند. سپس از مخلوط گوشت، گلوله‌هایی کوچک تهیه کنید.

در تابه‌ای مقداری روغن ریخته و گوشت‌های قلقلی را سرخ کنید تا سطح آن‌ها طلایی شود. نیازی نیست گوشت‌ها کاملاً خشک شوند؛ تنها کافی است شکل خود را حفظ کنند.

آماده کردن سماق

پیاز دوم را به صورت نگینی خرد کرده و در مقدار کمی روغن تفت دهید تا طلایی شود. سپس سماق را به پیاز اضافه کنید و حدود یک دقیقه روی حرارت ملایم هم بزنید.

این کار باعث می‌شود عطر سماق آزاد شود. توجه داشته باشید که حرارت زیاد می‌تواند طعم سماق را تلخ کند.

دم کردن سماق‌پلو

در قابلمه مقداری روغن ریخته و ته‌دیگ دلخواه خود را قرار دهید. سپس برنج را به صورت لایه‌لایه داخل قابلمه بریزید.

میان هر لایه مقداری از مخلوط سماق و پیاز و تعدادی گوشت قلقلی قرار دهید. این کار باعث می‌شود طعم سماق در سراسر برنج پخش شود.

در پایان زعفران دم‌کرده را روی برنج بریزید و قابلمه را روی حرارت ملایم قرار دهید تا غذا حدود ۴۵ دقیقه تا یک ساعت دم بکشد.

رازهای خوشمزه‌تر شدن سماق‌پلو

برای داشتن سماق‌پلویی خوش‌عطر و مجلسی، رعایت چند نکته ساده می‌تواند مؤثر باشد:

از برنج ایرانی باکیفیت استفاده کنید.

سماق تازه عطر و طعم بهتری دارد.

گوشت قلقلی را بیش از حد سرخ نکنید.

زعفران را در مرحله پایانی اضافه کنید.

هنگام دم کشیدن، از شعله ملایم استفاده کنید.

این نکات ساده می‌توانند تفاوت زیادی در نتیجه نهایی ایجاد کنند.

روش‌های مختلف سرو سماق‌پلو

در مناطق مختلف ایران، سماق‌پلو با روش‌های متفاوتی سرو می‌شود. برخی خانواده‌ها آن را همراه با مرغ زعفرانی تهیه می‌کنند. در برخی مناطق نیز گوشت تکه‌ای یا ماهیچه در کنار این غذا قرار می‌گیرد.

استفاده از سالاد شیرازی، سبزی خوردن، ماست و خیار یا دوغ محلی نیز می‌تواند طعم این غذا را کامل‌تر کند. طعم ترش سماق در کنار این مخلفات، تجربه‌ای دلچسب برای علاقه‌مندان به غذاهای سنتی ایجاد می‌کند.

منبع: ایرنا