باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - در حالی که سید عباس عراقچی، وزیر خارجه کشورمان از صبح امروز برای گفتوگو درباره مسائل منطقهای وارد مسقط شده، وبگاه آکسیوس به نقل از یک منبع آگاه مدعی شد که مقامات قطری هم در این گفتوگوها شرکت دارند.
به گفته این منبع، طرفها در حال بررسی احتمال صدور بیانیهای درباره بازگشایی کامل «مسیر میانی» تنگه هرمز، که در آبهای بینالمللی قرار دارد، برای تضمین تردد کامل و آزاد کشتیها هستند.
مسیر میانی تنگه هرمز به کریدور مرکزی واقع در آبهای بینالمللی میان دو مسیر اصلی رفتوبرگشت کشتیها گفته میشود.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا روز گذشته گفت که ایالات متحده و ایران توافق کردهاند که مذاکرات را ادامه دهند، ضمن اینکه پایان آتشبس حاصل شده بین دو طرف را نیز اعلام کرد. با این حال، هیچ حملهای در روز جمعه یا اوایل شنبه گزارش نشده است.
پیش از این، سیبیاس نیوز مدعی شد که قرار است جیدی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، استیو ویتکاف، فرستاده ویژه و جرد کوشنر، داماد ترامپ روز شنبه در این مذاکرات شرکت کنند.
با این حال، رسانههای رسمی کشورمان اعلام کردهاند تا زمانی که آمریکا از مواضع خود عقبنشینی نکند، مذاکرهای صورت نخواهد گرفت.
منبع: آکسیوس