باشگاه خبرنگاران جوان - فیلم سینمایی «آنها مرا دوست داشتند» در بیستوهفتمین دوره جشنواره روزولت آیلند (Roosevelt Island Film Festival) که از 25 تا 28 ژوئن در سالن Main Street Theatre جزیره روزولت آمریکا برگزار شد، سه جایزه بهترین فیلم درام، بهترین فیلم بلند جشنواره و بهترین فیلم بینالمللی را از آن خود کرد.
طبق اعلام روابط عمومی پروژه، «آنها مرا دوست داشتند» پیش از این نیز موفق شده بود جایزه بهترین فیلم بیستوهفتمین دوره Rainbow International Film Festival لندن را که از 17 تا 23 می برگزار شد، کسب کند و حضور موفق خود را در جشنوارههای بینالمللی ادامه دهد.
در این فیلم امیرحسین آرمان، امیر جعفری، شهرام قائدی، نسیم ادبی، سیدعلی صالحی، هادی تسلیمی، ایرج رحمانی و با هنرنمایی لیلا بلوکات و همچنین با معرفی مهسا اسماعیلی، سینا غفاری، حسین سلمانیمروست، لیلا حسنی ،،فرهاد ابراهیمی،مهدی عالی خانی، الهام داوودی و شیلان مدنی به ایفای نقش پرداختهاند.
تهیهکنندگی اجرایی و سرمایهگذاری این اثر بر عهده ایرج رحمانی (آوین سینما) بوده و پخش بینالمللی آن نیز توسط مینروا فیلم به مدیریت الهه گودرزی انجام میشود.