توقیف بنز لوکس و کشف مرغ زنده از جمله اقداماتی است که پلیس فارس در جهت اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و مبارزه با برهم زنندگان نظم امنیتی و اقتصادی در استان انجام داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ماموران انتظامی فارس در جهت اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و مبارزه با برهم زنندگان نظم امنیتی و اقتصادی در استان طی عملیات‌هایی اقدام به توقیف بنز لوکس و کشف مرغ زنده در استان کردند.

کشف طیور بدون مجوز در خرمبید

فرمانده انتظامی خرمبید گفت: در بازرسی از یک دستگاه کامیون ۴ هزار و ۹۸۰ قطعه مرغ زنده بدون مجوز در این شهرستان کشف شد.

سرهنگ عبدالرضا زارع فرمانده انتظامی خرمبید بیان کرد: ماموران ایستگاه ایست و بازرسی شهید جنتی‌فر این شهرستان هنگام کنترل محور‌های مواصلاتی به یک دستگاه کامیون مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

او با بیان اینکه در بازرسی از قسمت بار ۴ هزار و ۹۸۰ قطعه مرغ زنده بدون مجوز کشف شد، گفت: کارشناسان ارزش اموال مکشوفه را ۲۵ میلیارد ریال برآورد کردند.

فرمانده انتظامی خرمبید تصریح کرد: در این خصوص پرونده تشکیل بار مربوطه جهت رسیدگی به اداره دامپزشکی شهرستان تحویل داده شد.

توقیف سواری بنز ۲۰۰ میلیارد ریالی بدون مجوز در داراب

فرمانده انتظامی داراب از توقیف یک سواری لوکس بنز بدون مجوز به ارزش ۲۰۰ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ سید رحمان هاشمی فرمانده انتظامی داراب بیان کرد: در جهت طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز، ماموران یگان امداد این فرماندهی به یک دستگاه یدک کش حامل خودروی لوکس بنز SLC-۳۰۰ بدون پلاک مظنون شده و جهت بررسی آن را متوقف کردند.

او افزود: ماموران پلیس ضمن هماهنگی با مرجع قضایی نسبت به بررسی تخصصی از خودروی مذکور اقدام کرده و مشخص می‌شود بدون مجوز قانونی است.

رئیس پلیس داراب با اشاره به اینکه در این خصوص پرونده قضایی تشکیل و به اداره تعزیرات حکومتی ارسال شد، تصریح کرد: برابر اعلام کارشناسان ارزش خودروی توقیف شده ۲۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

توقیف گازوئیل بدون مجوز در زرین دشت

فرمانده انتظامی زرین‌دشت از توقیف یک دستگاه کامیون کشنده تانکردار حامل سوخت بدون مجوز در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ رحمت اله ارجمندی فرمانده انتظامی زرین‌دشت اظهار کرد: در جهت طرح مبارزه با قاچاق سوخت، ماموران انتظامی زرین دشت هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در محور‌های مواصلاتی به یک دستگاه کامیون کشنده مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

او افزود: ماموران انتظامی پس از هماهنگی قضایی، در بازرسی از این کامیون کشنده ۳۲ هزار و ۴۰۰ لیتر گازوئیل بدون مجوز را کشف کردند.

فرمانده انتظامی زرین‌دشت با بیان اینکه راننده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد، گفت: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ تماس و موضوع را گزارش دهند.

۲ کشته و یک مصدوم در تصادف رخ به رخ

فرمانده انتظامی نی‌ریز از تصادف رخ به رخ ۲ دستگاه موتورسیکلت در این شهرستان با ۲ کشته و یک مصدوم خبر داد.

سرهنگ عظیم‌اله کرمی فرمانده انتظامی نی‌ریز بیان کرد: در پی اعلام به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر تصادف جرحی در خیابان طالقانی، بلافاصله عوامل انتظامی به همراه نیرو‌های امدادی برای بررسی موضوع به محل حادثه اعزام شدند.

او افزود: با حضور ماموران انتظامی در محل حادثه مشخص شد ۲ دستگاه موتورسیکلت با ۳ سرنشین به صورت رخ به رخ با یکدیگر برخورد کرده‌اند.

این مقام انتظامی اظهار کرد: در این حادثه به علت شدت جراحات وارده ۲ نفر فوت و یک نفر دیگر نیز به شدت مصدوم و با کمک نیرو‌های امدادی به بیمارستان منتقل شد.

فرمانده انتظامی نی‌ریز با اشاره به اینکه علت این حادثه از سوی کارشناسان پلیس راهنمایی و رانندگی در دست بررسی است، از رانندگان درخواست کرد ضمن دقت در رانندگی و رعایت سرعت مطمئنه از انحراف به چپ ناگهانی بدون استفاده از علائم هشدار دهنده پرهیز کنند تا شاهد چنین حوادث تلخی نباشیم.

کشف ۸۲ راس گوسفند بدون مجوز

فرمانده انتظامی ممسنی از کشف ۸۲ راس گوسفند بدون مجوز در بازرسی از ۳ دستگاه وانت نیسان خبر داد.

سرهنگ سیدمحمد یوسفی فرمانده انتظامی ممسنی اظهار کرد: ماموران پاسگاه فهلیان و سراب بهرام هنگام گشت‌زنی در محور‌های مواصلاتی به ۳ دستگاه وانت نیسان مشکوک شده و آن‌ها را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

او با بیان اینکه در بازرسی از این خودرو‌ها ماموران موفق شدند در مجموع ۸۲ راس گوسفند بدون مجوز را کشف کنند، تصریح کرد: کارشناسان ارزش احشام مکشوفه را ۱۵ میلیارد ریال برآورد کردند و رانندگان برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند.

کشف موتورسیکلت بدون مجوز در مرودشت

فرمانده انتظامی مرودشت از کشف موتورسیکلت فاقد مجوز به ارزش ۲ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ فریبرز مردانی فرمانده انتظامی مرودشت اظهار کرد: در اجرای طرح برخورد با قاچاق کالا و ارز در سطح شهرستان، ماموران یگان امداد از تردد یک دستگاه موتورسیکلت بدون مجوز در سطح شهر مطلع شدند.

او افزود: با توجه به اینکه این موتورسیکلت به صورت قاچاق وارد کشور شده و بدون پلاک بود با هماهنگی به عمل آمده، تیم‌های گشتی ماموران یگان امداد این شهرستان، توقیف این موتورسیکلت را در دستور کار قرار داده و هنگام تردد در سطح شهر شناسایی و آن را توقیف کردند.

فرمانده انتظامی مرودشت با بیان اینکه برابر نظر کارشناسان ارزش موتورسیکلت مکشوفه ۲ میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: پرونده مقدماتی تشکیل و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.

دستگیری متهم رسیدساز جعلی در نی ریز

فرمانده انتظامی نی‌ریز از دستگیری متهم رسیدساز جعلی در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ عظیم‌اله کرمی فرمانده انتظامی نی‌ریز اظهار کرد: پس از دریافت گزارش تعدادی از شهروندان مبنی بر کلاهبرداری با استفاده از رسیدساز جعلی، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

او افزود: ماموران در بررسی‌های اولیه مطلع شدند که متهم به درِ مغازه‌ها مراجعه کرده و بعد از خرید کالا به بهانه‌های مختلف از طریق تلفن همراه اقدام به ارائه یک رسید می‌کرده و پس از ساعتی افراد متوجه می‌شدند که پولی به حساب آنان واریز نشده است.

فرمانده انتظامی نی‌ریز ادامه داد: ماموران با رصد هدفمند و اقدامات فنی و تخصصی موفق شدند متهم ۲۳ ساله را شناسایی و او را دستگیر کنند.

این مقام انتظامی با بیان اینکه متهم در بازجویی اولیه به ۱۲ فقره کلاهبرداری به ارزش ۲ میلیارد ریال اقرار کرد، گفت: پلیس فتا همواره با رصد مستمر فضای مجازی، با هرگونه سوء استفاده و اقدام مجرمانه قاطعانه بر خورد خواهد کرد.

کشف سوخت بدون مجوز در لامرد

فرمانده انتظامی شهرستان لامرد از کشف ۶ هزار و ۵۰۰ لیتر گازوئیل بدون مجوز در بازرسی از ۲ دستگاه خودرو خبر داد.

سرهنگ حسن امجدیان فرمانده انتظامی شهرستان لامرد اظهار کرد: در اجرای طرح برخورد و مبارزه با قاچاق سوخت، ماموران انتظامی لامرد هنگام کنترل محور‌های مواصلاتی به ۲ دستگاه کامیون و وانت پراید مشکوک شدند که به دستور ایست پلیس توجهی نکرده و پس تعقیب و گریز آن‌ها را متوقف کردند.

او افزود: ماموران در بررسی از این خودرو‌ها در مجموع ۶ هزار و ۵۰۰ لیتر گازوئیل بدون مجوز را کشف کردند.

فرمانده انتظامی لامرد با بیان اینکه ارزش کالا‌های کشف شده توسط کارشناسان ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شده است، تصریح کرد: در این خصوص ۲ نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

سرهنگ امجدیان اضافه کرد: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرمجاز و قاچاق کالا توسط افراد فرصت طلب و سودجو، در اسرع وقت از طریق تماس با مرکز فوریت‌های ۱۱۰ مراتب را به پلیس اطلاع دهند.

سارق احشام در فیروزآباد دستگیر شد

فرمانده انتظامی فیروزآباد از شناسایی و دستگیری یک سارق احشام در این شهرستان خبرداد.

سرهنگ ابوالحسن مزارعی فرمانده انتظامی فیروزآباد بیان کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت احشام در سطح شهرستان فیروزآباد، موضوع در دستور کار مأموران پلیس قرار گرفت.

او افزود: مأموران دایره سرقت پلیس آگاهی این فرماندهی با تلاش شبانه روزی و با اقدامات تخصصی و فنی موفق به شناسایی و دستگیری یک سارق شدند.

سرهنگ مزارعی با بیان اینکه متهم در بازجویی اولیه به ۷ فقره سرقت احشام در سطح حوزه استحفاظی اقرار کرد، گفت: پلیس با هوشیاری و تلاش‌های شبانه‌روزی فضا را برای مجرمان ناامن کرده که این موفقیت در سایه خود مراقبتی و مشارکت شهروندان اثربخش‌تر خواهد بود.

توقیف کامیون حامل زغال بدون مجوز در خفر

فرمانده انتظامی شهرستان خفر از کشف یک هزار و ۶۰۰ کیلوگرم زغال چوب بدون مجوز در بازرسی از یک دستگاه کامیون خبر داد.

سرهنگ رحیم رضایی‌زاده فرمانده انتظامی شهرستان خفر اظهار کرد: مأموران انتظامی خفر در جهت اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و محافظت از منابع طبیعی، هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در محور‌های مواصلاتی به یک دستگاه کامیون مشکوک شده و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

او افزود: مأموران در بازرسی از این خودرو، یک هزار و ۶۰۰ کیلوگرم زغال چوب که بدون هرگونه مجوز قانونی بود را کشف کردند.

فرمانده انتظامی خفر با اشاره به اینکه کارشناسان کارشناسان ارزش زغال‌های کشف شده را ۵ میلیارد ریال برآورد کردند، گفت: راننده پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

سرهنگ رضایی‌زاده با تاکید بر برخورد قاطع و بدون اغماض پلیس با تاراج‌کنندگان منابع طبیعی و ثروت‌های ملی، از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرقانونی در زمینه قطع درختان و تولید زغال قاچاق، مراتب را سریعاً از طریق سامانه تلفنی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کشف ۵ هزار لیتر سوخت بدون مجوز در قیروکارزین

فرمانده انتظامی شهرستان قیروکارزین گفت: ماموران این فرماندهی موفق به کشف ۵ هزار لیتر گازوئیل بدون مجوز شدند.

سرهنگ امید آسا فرمانده انتظامی شهرستان قیروکارزین اظهار کرد: ماموران انتظامی شهرستان قیروکارزین در جهت طرح مبارزه با کالای قاچاق و فرآورده‌های نفتی، هنگام گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی به یک دستگاه ایسوزو مشکوک شدند و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

او افزود: ماموران در بازرسی از این ایسوزو موفق به کشف ۵ هزار لیتر گازوئیل بدون مجوز شدند.

سرهنگ آسا با بیان اینکه کارشناسان ارزش اموال مکشوفه را ۷ میلیارد ریال برآورد کردند، گفت: راننده پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به دادسرا معرفی شد.