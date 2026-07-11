در پی وقوع سیل شدید در جنوب شرقی بنگلادش، بیش از ۴۴ نفر کشته شده و یک میلیون نفر در محاصره آب و گل و لای هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - گزارش‌ها حاکی از آن است که باران‌های سیل‌آسای موسمی که طی چند روز گذشته جنوب‌شرق بنگلادش را دربر گرفته، باعث وقوع سیل و رانش زمین شده و تاکنون جان دست کم ۴۴ نفر را گرفته است.

همچنین بیش از یک میلیون نفر در مناطق سیل‌زده گرفتار شده‌اند و مقام‌های این کشور در تلاش برای رساندن کمک‌های امدادی به مناطق آسیب‌دیده هستند.

وزارت مدیریت بحران بنگلادش اعلام کرد سیل در هفت منطقه زندگی روزمره مردم را مختل کرده، هزاران خانواده را در انزوا قرار داده و ۲۶۷ هزار و ۹۱۸ خانوار را گرفتار کرده است.

بسیاری از ساکنان می‌گویند پس از آنکه آب، خانه‌هایشان را فراگرفته، چندین روز است امکان آشپزی ندارند. برخی دیگر نیز به دلیل لایه‌های ضخیم گل‌ولای که آشپزخانه و فضای داخلی خانه‌ها را پوشانده، با مشکلات زیادی روبه‌رو شده‌اند.

گفته شده اعضای ارتش و نیروی دریایی بنگلادش با استفاده از قایق، مواد غذایی، آب آشامیدنی، دارو و سایر اقلام ضروری را به مناطق محاصره‌شده منتقل می‌کنند و دولت تلاش برای امدادرسانی را افزایش داده است.

بنگلادش یکی از کشور‌های جهان با بیشترین آسیب‌پذیری در برابر بلایای طبیعی به شمار می‌رود و باران‌های موسمی هر ساله موجب وقوع سیل، فرسایش رودخانه‌ها و رانش زمین در این کشور می‌شود.

منبع: رویترز

برچسب ها: بنگلادش ، باران موسمی ، رانش زمین
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