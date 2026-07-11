باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

پنجره‌‌ای از جمعیت حاضر در تشییع با شکوه «آقای شهید ایران» و شهدای خانواده ایشان در مشهد مقدس + فیلم

قابی از حضور پرشور مردم در آیین باشکوه تشییع آقای شهید ایران و شهدای خانواده ایشان در مشهد مقدس را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - پنجره‌ای از خیل عظیم مردمی که در آیین با شکوه تشییع آقای شهید ایران و شهدای خانواده ایشان، مشهد مقدس را به صحنه‌ای از وداع، دلدادگی بدرقه‌ای تاریخی تبدیل کردند.

مطالب مرتبط
پنجره‌‌ای از جمعیت حاضر در تشییع با شکوه «آقای شهید ایران» و شهدای خانواده ایشان در مشهد مقدس + فیلم
young journalists club

اولین شنبه حضور عزاداران در آرامگاه رهبر شهید در رواق دارالذکر + فیلم

پنجره‌‌ای از جمعیت حاضر در تشییع با شکوه «آقای شهید ایران» و شهدای خانواده ایشان در مشهد مقدس + فیلم
young journalists club

جان ملت را از مردم گرفتند + فیلم

پنجره‌‌ای از جمعیت حاضر در تشییع با شکوه «آقای شهید ایران» و شهدای خانواده ایشان در مشهد مقدس + فیلم
young journalists club

روایتی از تشییع باشکوه رهبر شهید انقلاب در شهر‌های عراق + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
پیام قاطع ایران به آمریکا از قلب تنگه هرمز + فیلم
۸۶۶

پیام قاطع ایران به آمریکا از قلب تنگه هرمز + فیلم

۲۱ . تير . ۱۴۰۵
تل‌آویو در سوگ مهم‌ترین حامی خود + فیلم
۷۰۱

تل‌آویو در سوگ مهم‌ترین حامی خود + فیلم

۲۱ . تير . ۱۴۰۵
اندیشمند برجسته آمریکایی؛ اسرائیلی‌ها در ایران متحمل شکستی تحقیرآمیز شده‌اند! + فیلم
۶۵۸

اندیشمند برجسته آمریکایی؛ اسرائیلی‌ها در ایران متحمل شکستی تحقیرآمیز شده‌اند! + فیلم

۲۱ . تير . ۱۴۰۵
روایتی از نوری که تنها ۱۴ ماه درخشید + فیلم
۵۰۶

روایتی از نوری که تنها ۱۴ ماه درخشید + فیلم

۲۱ . تير . ۱۴۰۵
از انقلاب تا امروز؛ مسیر تدوین و بازنگری قانون اساسی + فیلم
۴۷۳

از انقلاب تا امروز؛ مسیر تدوین و بازنگری قانون اساسی + فیلم

۲۱ . تير . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha