\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0\u067e\u0646\u062c\u0631\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0627\u0632 \u062e\u06cc\u0644 \u0639\u0638\u06cc\u0645 \u0645\u0631\u062f\u0645\u06cc \u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u0622\u06cc\u06cc\u0646 \u0628\u0627 \u0634\u06a9\u0648\u0647 \u062a\u0634\u06cc\u06cc\u0639 \u0622\u0642\u0627\u06cc \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0648 \u0634\u0647\u062f\u0627\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0648\u0627\u062f\u0647 \u0627\u06cc\u0634\u0627\u0646\u060c \u0645\u0634\u0647\u062f \u0645\u0642\u062f\u0633 \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u0635\u062d\u0646\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0627\u0632 \u0648\u062f\u0627\u0639\u060c \u062f\u0644\u062f\u0627\u062f\u06af\u06cc \u0628\u062f\u0631\u0642\u0647\u200c\u0627\u06cc \u062a\u0627\u0631\u06cc\u062e\u06cc \u062a\u0628\u062f\u06cc\u0644 \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.\n