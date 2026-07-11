تیم ملی امید ایران در نخستین بازی تدارکاتی خود در اردوی ترکیه به مصاف کایسری اسپور می رود.

باشگاه خبرنگاران جوان - اردوی ۱۲ روزه تیم ملی امید ایران از پنجشنبه هفته گذشته در شهر کایسری آغاز شد تا شاگردان حسین عبدی با برگزاری تمرینات منظم و انجام بازیهای دوستانه آمادگی بیشتری را در فاصله باقیمانده تا رقابتهای آسیایی ناگویا کسب کنند.
ملیپوشان زیر ۲۳ سال ایران فردا یکشنبه اولین بازی خود را مقابل کایسری اسپور ترکیه برگزار میکند.
این دیدار راس ساعت ۱۷:۳۰ به وقت محلی در ورزشگاه ارجیه در شهر کایسری برگزار میشود.
این بازی با درخواست کادرفنی هر دو تیم پشت درهای بسته برگزار میشود تا آخرین ایدههای فنی خود را در میدان مسابقه پیاده کنند.