وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با وزیر امور خارجه سلطنت عمان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، که صبح امروز (شنبه) در رأس یک هیأت سیاسی-حقوقی به مسقط سفر کرده است، با سید بدر البوسعیدی، وزیر امور خارجه سلطنت عمان، دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان از پیام همدردی سلطنت عمان و حضور رئیس مجلس این کشور در مراسم ادای احترام به مقام رهبر شهید انقلاب اسلامی تقدیر کرد و بر اهتمام جمهوری اسلامی ایران برای تقویت مناسبات دوجانبه ایران-عمان تأکید نمود.

وزیر امور خارجه عمان با تأکید بر موضع اصولی این کشور در رابطه با بهره‌گیری از دیپلماسی برای جلوگیری از تشدید تنش در منطقه، ابراز امیدواری کرد با اجرای کامل یادداشت تفاهم اسلام‌آباد بین ایران و آمریکا، شاهد بهبود وضعیت امنیتی در منطقه باشیم.

وزرای امور خارجه ایران و عمان در این دیدار در خصوص روابط دوجانبه تهران-مسقط در عرصه‌های مختلف و همچنین تحولات منطقه به‌ویژه موضوع تنگه هرمز گفت‌و‌گو کردند.

عراقچی و البوسعیدی همچنین درباره سازوکار‌های مناسب برای تردد ایمن کشتی‌ها از تنگه هرمز، وفق ماده ۵ یادداشت تفاهم اسلام‌آباد تبادل نظر کردند.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت 

برچسب ها: عمان ، عراقچی
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۳۰ ۲۱ تير ۱۴۰۵
عمان یک کشور محافظه کار کوچک وترسو است .فشار سنگینی را از طرف اعراب وآمریکا تحمل میکند اوکشورش را وارد جنگ نمیکند.اصولا به درآمد هرمز نیاز ندارد.پس اینقدر رو عمان موتور نکنید .
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