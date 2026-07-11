کاپیتان پرسپولیس به صورت توافقی از این باشگاه جدا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امید عالیشاه کاپیتان پرافتخار پرسپولیس پس از یک دهه حضور در جمع سرخ‌پوشان، امروز با حضور در محل باشگاه و پس از انجام مذاکرات نهایی، به صورت توافقی از پرسپولیس جدا شد.

عالیشاه در لیگ سیزدهم از راه آهن به پرسپولیس پیوست و در دیدار مقابل ملوان به عنوان بازیکنی ۱۹ ساله موفق به گلزنی شد و در تیم پرستاره علی دایی خود را چهره کرد.

امید عالیشاه همراه با پرسپولیس ۶ قهرمانی لیگ، ۲ جام حذفی و ۵ سوپرجام را به دست آورد تا با ۱۳ قهرمانی جزو پرافتخارترین بازیکنان تاریخ پرسپولیس باشد.

عالیشاه همچنین در ۲ دیدار فینال آسیا هم برای تیمش به میدان رفت و ۲ بار با سرخپوشان نایب قهرمان آسیا شد.