وزیر کشور در پیامی خطاب به سرپرست وزارت کشور جمهوری عراق، از تمهیدات صورت گرفته برای برگزاری باشکوه مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب در این کشور قدردانی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - وزیر کشور در پیامی خطاب به آقای حسین العوادی سرپرست وزارت کشور جمهوری عراق، از تمهیدات صورت گرفته برای برگزاری باشکوه مراسم استقبال، تشییع و وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی در این کشور قدردانی کرد.

متن پیام اسکندر مومنی به این شرح است:

بسمه تعالی

جناب آقای حسین العوادی
سرپرست محترم وزارت کشور جمهوری عراق

سلام علیکم

مایلم مراتب تشکر و قدردانی صمیمانه خود را از جناب‌عالی، دولت و ملت بزرگ عراق به خاطر برقراری امنیت و تمهیدات صورت‌گرفته برای حضور پرشکوه مردم آن کشور و ابراز احساسات برادرانه در مراسم استقبال، تشییع و وداع با رهبر شهیدمان ابراز نمایم.

این مراسم روحیه همبستگی و همکاری در مواقع سختی و مصیبت را تقویت نمود و جلوه‌ای حماسی از پیوند عمیق تاریخی، فرهنگی و اعتقادی فی‌مابین را که برگرفته از راه امام حسین (ع) است به مردم سراسر جهان نشان داد.

مردم و دولت جمهوری اسلامی ایران آن را فراموش نخواهند کرد و برگ مهمی در تاریخ روابط دو کشور به یادگار گذاشت و همان‌گونه که رهبر شهیدمان همیشه تأکید داشتند فضای حاکم بین آحاد ملت و دولت ایران و عراق باید مملو از حس برادری و همبستگی باشد.

از خداوند متعال تندرستی و سلامتی برای جناب‌عالی و موفقیت و پیروزی برای ملت و دولت دوست و برادر جمهوری عراق مسئلت می‌نمایم.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت

برچسب ها: وزیر کشور ، عراق
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