باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - مسعود عابد رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز، با اشاره به وقوع ۵ حادثه رانندگی، اظهار کرد: کارشناسان اورژانس ۱۱۵ با حضور سریع در محل حوادث، خدمات درمانی پیش‌بیمارستانی را به مصدومان ارائه کرده و نسبت به انتقال آنان به مراکز درمانی اقدام کردند.

تصادف در محور داراب - فسا با ۵ مصدوم

او بیان کرد: با اعلام برخورد خودرو‌های پراید، پژو ۴۰۵ و مزدا در محور داراب - فسا، محدوده پل گلال به مرکز ارتباطات ۱۱۵، نیرو‌های اورژانس به محل اعزام شدند.

عابد با بیان اینکه این حادثه ۵ مصدوم برجای گذاشت، گفت: کارشناسان اورژانس پس از انجام اقدامات درمانی اولیه، مصدومان را برای ادامه درمان به بیمارستان امام حسن مجتبی (ع) داراب منتقل کردند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز تصریح کرد: برای امدادرسانی به حادثه دیدگان ۲ دستگاه آمبولانس، به محل اعزام شد.

تصادف در شیراز با ۳ مصدوم

عابد اظهار کرد: با اعلام برخورد یک دستگاه موتورسیکلت با پژو ۴۰۵ در شهرک گلستان شیراز، بلوار دهخدا، روبه‌روی خیابان شمشاد، نیرو‌های اورژانس به محل اعزام شد.

او با بیان اینکه این حادثه ۳ مصدوم به همراه داشت، تصریح کرد: کارشناسان اورژانس پس از انجام خدمات درمانی اولیه، مصدومان را برای ادامه درمان به بیمارستان شهید چمران شیراز انتقال یافتند.

حادثه رانندگی با ۷ مصدوم

او بیان کرد: نخستین حادثه در محور کیان‌آباد به سمت شاپورجان و بر اثر برخورد یک دستگاه پژو پارس با پراید رخ داد.

عابد با بیان اینکه در این سانحه، ۷ نفر مصدوم شدند، ادامه داد: کارشناسان اورژانس پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه برای مصدومان، آن را برای ادامه درمان به بیمارستان‌های نمازی و شهید رجایی شیراز منتقل کردند.

رئیس اورژانس فارس اضافه کرد: برای امدادرسانی به حادثه دیدگان ۳ دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد.

یک فوتی در پی حادثه رانندگی در شیراز

او افزود: همچنین حادثه‌ای دیگر در شیراز، بلوار مدرس، ابتدای خیابان محراب، بر اثر برخورد یک دستگاه موتورسیکلت با کامیون خاور به وقوع پیوست.

عابد تصریح کرد: در این حادثه، راکب موتورسیکلت به علت شدت جراحات وارده، جان خود را از دست داد.

۸ مصدوم بر اثر حادثه رانندگی در محور خان زنیان

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: در حادثه‌ای دیگر، در محور خان‌زنیان به سمت شیراز، قبل از ورودی سیاخ دارنگون، بر اثر واژگونی یک دستگاه پژو پارس ۸ نفر مصدوم شدند.

او افزود: کارشناسان اورژانس پس از انجام اقدامات درمانی اولیه برای مصدومان، آن‌ها را برای تکمیل درمان به بیمارستان‌های نمازی و شهید رجایی شیراز منتقل کردند.

رئیس اورژانس فارس اضافه کرد: برای امدادرسانی به حادثه دیدگان ۲ دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد.