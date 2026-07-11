باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

زیارت امین الله با نوای سیدمجید بنی فاطمه در حرم رضوی + فیلم

قرائت زیارت امین‌الله توسط سیدمجید بنی‌فاطمه در دومین شب مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب و شهدای خانواده ایشان در حرم مطهر امام رضا علیه‌السلام را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - در دومین شب مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب و شهدای خانواده ایشان، زیارت امین‌الله با نوای سیدمجید بنی فاطمه در حرم مطهر امام رضا (ع) قرائت شد.

 

 

 

مطالب مرتبط
زیارت امین الله با نوای سیدمجید بنی فاطمه در حرم رضوی + فیلم
young journalists club

واکنش رسانه‌ها به تشییع پیکر مطهر رهبر شهید امت در مشهد + فیلم

زیارت امین الله با نوای سیدمجید بنی فاطمه در حرم رضوی + فیلم
young journalists club

بازتاب جهانی حماسه مشهد + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
پیام قاطع ایران به آمریکا از قلب تنگه هرمز + فیلم
۸۶۶

پیام قاطع ایران به آمریکا از قلب تنگه هرمز + فیلم

۲۱ . تير . ۱۴۰۵
تل‌آویو در سوگ مهم‌ترین حامی خود + فیلم
۷۰۱

تل‌آویو در سوگ مهم‌ترین حامی خود + فیلم

۲۱ . تير . ۱۴۰۵
اندیشمند برجسته آمریکایی؛ اسرائیلی‌ها در ایران متحمل شکستی تحقیرآمیز شده‌اند! + فیلم
۶۵۸

اندیشمند برجسته آمریکایی؛ اسرائیلی‌ها در ایران متحمل شکستی تحقیرآمیز شده‌اند! + فیلم

۲۱ . تير . ۱۴۰۵
روایتی از نوری که تنها ۱۴ ماه درخشید + فیلم
۵۰۶

روایتی از نوری که تنها ۱۴ ماه درخشید + فیلم

۲۱ . تير . ۱۴۰۵
از انقلاب تا امروز؛ مسیر تدوین و بازنگری قانون اساسی + فیلم
۴۷۳

از انقلاب تا امروز؛ مسیر تدوین و بازنگری قانون اساسی + فیلم

۲۱ . تير . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha