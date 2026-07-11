مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت: تداوم وزش بادهای شدید در شمال و برخی مناطق مرکزی استان، موجب کاهش قابل توجه دید افقی و افت کیفیت هوا شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان  - حیدری با اشاره به داده‌های ثبت‌شده ایستگاه‌های هواشناسی در ۲۰ تیرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: تداوم وزش باد شدید در شمال و برخی مناطق مرکزی سیستان و بلوچستان، کاهش قابل توجه دید افقی را به دنبال داشت. در این مدت، دید افقی در زابل به ۶۰۰ متر، در زهک به ۸۰۰ متر، در میرجاوه و سراوان به یک هزار متر و در منطقه فرودگاهی زاهدان به یک هزار و ۵۰۰ متر کاهش یافت.

وی ادامه داد: بیشینه سرعت وزش باد نیز در زهک ۸۶ کیلومتر بر ساعت، زابل ۷۹، میرجاوه ۶۸ و زاهدان و سراوان ۶۱ کیلومتر بر ساعت به ثبت رسید که در برخی مناطق با خیزش گردوخاک و افت کیفیت هوا همراه بود.

وی ادامه داد: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی، تا اواسط هفته، به‌ویژه شنبه و یکشنبه، در شمال استان وزش باد شدید و در مناطق مستعد وقوع طوفان گردوخاک، کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود. طی این مدت در زاهدان، نواحی غربی استان به‌ویژه شورگز و همچنین مناطق مرکزی استان، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید، خیزش گردوخاک و افزایش غبار دور از انتظار نخواهد بود.

مدیر کل هواشناسی سیستان و بلوچستان به شهروندان توصیه می‌کند در زمان وقوع گردوخاک از ترددهای غیرضروری، به‌ویژه برای سالمندان، کودکان، بیماران تنفسی و قلبی خودداری کنند، هنگام رانندگی در محورهای درگیر کاهش دید با احتیاط بیشتری تردد داشته باشند، از توقف در حاشیه جاده‌ها پرهیز کنند و برای جلوگیری از خسارت، نسبت به استحکام سازه‌های موقت، تابلوهای تبلیغاتی و پوشش گلخانه‌ها اطمینان حاصل کنند.

منبع هواشناسی سیستان وبلوچستان 

برچسب ها: هواشناسی ، وزش باد
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