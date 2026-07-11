باشگاه خبرنگاران جوان - ۱۸ تیر سال ۱۳۸۸ نویسندهای از دنیا رفت که خیلی از دهه شصتیها اسمش را شنیدهاند اما احتمالا برای بچههای دهه هفتاد به اینسو، غریبه باشد.
مهدی آذریزدی نویسنده و مرد اهل ادبیاتی است که نامش با مجموعه چندجلدی «قصههای خوب برای بچههای خوب» گره خورده و قدیمیها شناخت خوبی از او دارند و میدانند لقبش، پدر ادبیات کودک و نوجوان ایران است.
اما همزمانی روز تدفین رهبر شهید انقلاب در مشهد مقدس و جوار امام رضا (ع) با سالروز درگذشت این نویسنده دلیلی شد که به یاد و خاطره ایننویسنده کودک و نوجوان ایرانی بپردازیم که سالروز درگذشتش را پشت سر گذاشتیم. کسی که رهبر انقلاب اعلام کرده بودند خود را مدیون مهدی آذریزدی میدانند و در سفرشان به استان یزد که سال ۱۳۸۶ انجام شد، در جلسهای که ایننویسنده هم حضور داشت، از او قدردانی و تمجید کردند.
علت اینکه رهبر انقلاب خود را مدیون آذریزدی دانستند، مربوط به تربیت فرزندانشان است. اینمساله در سخنان همانسفر سال ۱۳۸۶ ایشان به یزد و در حضور آذریزدی مطرح شد.
رهبر شهید انقلاب در آنجلسه درباره زندهیاد مهدی آذریزدی گفتند:
«من خودم را از جهت رسیدگی به فرزندانم، بخشی مدیون این مرد و کتاب این مرد میدانم. آن وقتی که کتاب ایشان درآمد - اول هم به نظرم دو جلد، سه جلد، تا آن وقتی که من اطلاع پیدا کردم، از این کتاب درآمده بود؛ «قصههای خوب برای بچههای خوب» - من رفتم تورق کردم.
بچههای ما داشتند به دوران مُراهقی - یعنی نزدیکی به بلوغ - میرسیدند، دوره هم دوره طاغوت بود و همه عوامل در جهت گمراهسازی ذهن و دل جوان حرکت میکرد. من دلم میخواست چیزی باشد که جوانهای ما با او هدایت شوند و جاذبه هم داشته باشد. خب، کتاب خوب که خیلی بود. بنده فهرست پیشنهادی کتاب مینوشتم و بین جوانهای دانشجو و دانشآموزهای سطوح بالای دبیرستانها پخش میشد، اما برای بچههای کوچک، دستمان خالی بود، تا اینکه کتاب ایشان را من پیدا کردم. نگاه کردم دیدم این از جهات متعددی، از دو سه جهت، همان چیزی است که من دنبالش میگردم.
به نظرم دو جلد یا سه جلد آنوقت چاپ شده بود، خریدم. بعد هم دنبالش گشتم تا اینکه جلد پنجم به نظرم یا ششم - حالا درست نمیدانم، یادم نیست - درآمد؛ به تدریج چاپ شد و من رفتم تهیه کردم و برای فرزندانم خریدم.
نه فقط فرزندان، بلکه در سطح شعاع ارتباطات فامیلی و دوستانه، هرجا دستم رسید و فرزندی داشتند که مناسب بود با این قضیه، این کتاب ایشان را معرفی کردم.
خواستم این حقشناسی را من به نوبهی خود کرده باشم. ایشان یک خلأئی را در یک برهه از زمان برای زنجیره طولانی فرهنگی این کشور پر کردند. اینکار، باارزش است. خداوند از شما - آقای مهدی آذر یزدی! - این خدمت را قبول کند و مأجور باشید. این ستایشهای زبانی و اینها، اجر کارهایی که با اخلاص انجام گرفته باشد، نمیشود؛ اجر کار مخلصانه را خدا باید بدهد و خدا هم خواهد داد.»
منبع: ایسنا