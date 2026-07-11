منابع می‌گویند آمریکا قصد دارد یک خط لوله قدیمی از عراق به سوریه را بازسازی کند تا حجم نفتی که از تنگه هرمز منتقل می‌شود، کاهش پیدا کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - وبگاه «میدل ایست آی» گزارش داد آمریکا با عراق و سوریه در حال پیشبرد طرحی برای احیای خط لوله قدیمی انتقال نفت از شهر «کرکوک» عراق به بندر «بانیاس» سوریه در ساحل دریای مدیترانه است.

گفته شده این طرح به عراق امکان می‌دهد بدون استفاده از تنگه هرمز، نفت خود را صادر کند.

این رسانه مستقر در لندن به نقل از مقام‌های عراقی و دیگر منابع منطقه‌ای نوشت که انتظار می‌رود توافق مربوط به بازسازی این خط لوله ۸۰۰ کیلومتری که دهه‌هاست از مدار خارج شده و به‌شدت آسیب دیده است، هفته آینده و همزمان با دیدار «علی الزیدی» نخست‌وزیر عراق با دونالد ترامپ در کاخ سفید اعلام شود.

یکی از مقام‌های ارشد که نام او ذکر نشده، می‌گوید این خط لوله احتمالاً باید به‌طور کامل بازسازی شود؛ فرایندی که بین دو تا سه سال زمان خواهد برد.

منبع: الجزیره

برچسب ها: تنگه هرمز ، خط لوله ، عراق و سوریه
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