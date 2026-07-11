باشگاه خبرنگاران جوان - مهرداد خزایی شامگاه شنبه در نشست شورای حفاظت اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران ـ نوشهر با اشاره به افزایش خطر وقوع آتش‌سوزی در فصل گرما، بر آمادگی کامل نیروهای یگان حفاظت، بازبینی تجهیزات اطفای حریق، آماده‌سازی خودروهای عملیاتی و تقویت گشت‌های حفاظتی تأکید کرد.

خزایی‌پول همچنین بر ضرورت هماهنگی مستمر با دستگاه‌های اجرایی، استفاده از ظرفیت همیاران طبیعت و مشارکت جوامع محلی در پیشگیری و مقابله سریع با حریق تأکید کرد و خواستار افزایش اطلاع‌رسانی به گردشگران و شهروندان برای جلوگیری از آتش‌سوزی‌های ناشی از بی‌احتیاطی شد.

وی با تأکید بر حضور مستمر نیروهای حفاظتی در مناطق حساس، ارتقای سطح آمادگی عملیاتی و اجرای اقدامات پیشگیرانه را از اولویت‌های اصلی اداره‌کل در فصل تابستان عنوان کرد.

در ادامه، معاون برنامه‌ریزی و توسعه و مدیریت منابع اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران ـ نوشهر نیز حفاظت از عرصه‌های ملی را نیازمند برنامه‌ریزی منسجم، پشتیبانی مستمر و هماهنگی میان بخش‌های مختلف دانست.

مهدی سعیدی اظهار کرد: ارتقای توان عملیاتی یگان حفاظت، تأمین و نگهداری تجهیزات اطفای حریق، پشتیبانی از نیروهای حفاظتی و بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های موجود از مهم‌ترین برنامه‌های این اداره‌کل برای صیانت از منابع طبیعی است.

وی همچنین بر هماهنگی مستمر میان واحدهای ستادی و شهرستان‌ها، استفاده از ظرفیت همیاران طبیعت، مدیریت بهینه منابع، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و اجرای دقیق دستورالعمل‌های ابلاغی در تمامی واحدها تأکید کرد.

منبع: مهر