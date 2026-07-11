مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران ـ نوشهر از آمادگی کامل یگان حفاظت، تجهیز امکانات اطفای حریق و تشدید اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با آتش‌سوزی‌های احتمالی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهرداد خزایی شامگاه شنبه در نشست شورای حفاظت اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران ـ نوشهر با اشاره به افزایش خطر وقوع آتش‌سوزی در فصل گرما، بر آمادگی کامل نیروهای یگان حفاظت، بازبینی تجهیزات اطفای حریق، آماده‌سازی خودروهای عملیاتی و تقویت گشت‌های حفاظتی تأکید کرد.

خزایی‌پول همچنین بر ضرورت هماهنگی مستمر با دستگاه‌های اجرایی، استفاده از ظرفیت همیاران طبیعت و مشارکت جوامع محلی در پیشگیری و مقابله سریع با حریق تأکید کرد و خواستار افزایش اطلاع‌رسانی به گردشگران و شهروندان برای جلوگیری از آتش‌سوزی‌های ناشی از بی‌احتیاطی شد.

وی با تأکید بر حضور مستمر نیروهای حفاظتی در مناطق حساس، ارتقای سطح آمادگی عملیاتی و اجرای اقدامات پیشگیرانه را از اولویت‌های اصلی اداره‌کل در فصل تابستان عنوان کرد.

در ادامه، معاون برنامه‌ریزی و توسعه و مدیریت منابع اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران ـ نوشهر نیز حفاظت از عرصه‌های ملی را نیازمند برنامه‌ریزی منسجم، پشتیبانی مستمر و هماهنگی میان بخش‌های مختلف دانست.

مهدی سعیدی اظهار کرد: ارتقای توان عملیاتی یگان حفاظت، تأمین و نگهداری تجهیزات اطفای حریق، پشتیبانی از نیروهای حفاظتی و بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های موجود از مهم‌ترین برنامه‌های این اداره‌کل برای صیانت از منابع طبیعی است.

وی همچنین بر هماهنگی مستمر میان واحدهای ستادی و شهرستان‌ها، استفاده از ظرفیت همیاران طبیعت، مدیریت بهینه منابع، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و اجرای دقیق دستورالعمل‌های ابلاغی در تمامی واحدها تأکید کرد.

منبع: مهر

برچسب ها: آتش‌سوزی جنگل ، آتش سوزی
خبرهای مرتبط
شیراز در محاصره رشته‌های آتش و دود
صاعقه، نقاطی از جنگل‌های کلاردشت را به آتش کشید
شناسایی ۱۶ مظنون آتش‌سوزی جنگل‌های کوهدشت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آخرین اخبار
آغاز لیگ فوتبال جوانان کشور با میزبانی بهشهر
رویا، درنای سیبری پرورش‌یافته در اسارت تحت درمان تخصصی قرار گرفت
اعزام بیش از ۲۱ هزار عزادار برای بدرقه رهبر شهید
انفجار هولناک و آتش‌سوزی در آبکسر ساری برای استخراج غیرمجاز رمز ارز
پیروزی دانش فریدونکنار و سپاهان گرگان در روز نخست لیگ فوتبال نونهالان کشور
قطع برق ادارات پرمصرف مازندران
پیکار‌های انتخابی کشتی پهلوانی نوجوانان استان مازندران در محمودآباد
مهروموم باغ‌ وحش بابلسر