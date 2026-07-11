مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور گفت:در آزادراه تهران–کرج–قزوین، حدفاصل شهرک خاتم تا پل کلاک، ترافیک سنگین گزارش شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - ایمان محرابی‌نیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور، از ترافیک سنگین در برخی آزادراه‌ها و محورهای شمالی خبر داد و گفت: در حال حاضر تردد در اغلب محورهای شمالی روان است، اما برخی مقاطع با ترافیک سنگین مواجه هستند.

محرابی‌نیا اظهار کرد: در محور فیروزکوه مسیر شمال به جنوب، محدوده گیلان‌وند، ترافیک سنگین گزارش شده است. همچنین در آزادراه پردیس–تهران و محور قدیم بومهن–تهران، محدوده جاجرود نیز ترافیک سنگین جریان دارد.

وی افزود: تردد در محورهای چالوس، هراز، آزادراه تهران–شمال و آزادراه قزوین–رشت در هر دو مسیر رفت و برگشت روان است و محور فیروزکوه فاقد هرگونه مداخلات جوی گزارش شده است. 

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور درباره وضعیت سایر محورهای کشور نیز گفت: در آزادراه قزوین–کرج، محدوده گلشهر، ترافیک سنگین برقرار است.

وی ادامه داد: در آزادراه تهران–کرج–قزوین، حدفاصل شهرک خاتم تا پل کلاک، ترافیک سنگین گزارش شده است.

محرابی‌نیا همچنین از ترافیک سنگین در محور تهران–شهریار، حدفاصل زرنان تا شهریار خبر داد و افزود: در آزادراه قم–تهران، محدوده بهشت زهرا(س) تا میدان جهاد و همچنین در آزادراه تهران–ساوه، حدفاصل احمدآباد مستوفی تا رضی‌آباد، ترافیک نیمه‌سنگین جریان دارد.

وی از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت راه‌ها را بررسی کرده و با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و پرهیز از توقف‌های غیرضروری در محدوده‌های پرترافیک، سفر ایمن‌تری را تجربه کنند.

 

برچسب ها: حمل‌ونقل ، ترافیک سنگین
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