باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: طی پنج روز آینده در اکثر مناطق کشور جوی پایدار مستقر است و فقط در دامنه‌های شرقی زاگرس شامل استان‌های قم، مرکزی و اصفهان آسمان همراه با گرد و غبار است.

وی افزود: فردا (یکشنبه) در ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی و در ارتفاعات شمال خراسان رضوی افزایش ابر و رگبار و رعد و برق پراکنده انتظار می رود.

او بیان کرد:همچنین طی این مدت در شرق کشور به‌ویژه منطقه زابل و از روز سه شنبه تا جمعه در جنوب خراسان رضوی، وزش باد شدید و بعضی ساعات خیزش گرد و خاک رخ می دهد.

وی ادامه داد: دوشنبه و سه شنبه در سواحل دریای خزر و شمال غرب، سه شنبه و چهارشنبه در شمال شرق افزایش نسبی دما رخ می دهد.

او گفت: در سه روز آینده خلیج فارس تنگه هرمز، دریای عمان و روز یکشنبه دریای خزر مواج است.