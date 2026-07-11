رئیس جمهور آمریکا مدعی شد به تازگی معاینات پزشکی جدیدی را در بیمارستان نظامی والتررید انجام داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد که «به‌تازگی» معاینات پزشکی خود را در مرکز پزشکی نظامی «والتر رید» به پایان رسانده است.

ترامپ که در ماه خرداد ۸۰ ساله شده، در پیامی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» نوشت: «به‌تازگی یک معاینه پزشکی بی‌نقص را در والتر رید به پایان رساندم. هر شش ماه یک‌بار این معاینات را انجام می‌دهم و این بار نیز درخواست کردم دوباره در آزمون شناختی شرکت کنم. من تنها رئیس‌جمهوری هستم که سه بار این آزمون را داده و هر سه بار با موفقیت کامل پشت سر گذاشته‌ام؛ به همه سؤالات پاسخ درست دادم».

از زمان بازگشت ترامپ به کاخ سفید، گزارش‌ها و گمانه‌زنی‌های متعددی درباره وضعیت جسمی و ذهنی او منتشر شده است. طی این مدت، بار‌ها در تصاویر عمومی کبودی روی دست‌های ترامپ دیده شده است. کاخ سفید ادعا می‌کند این کبودی‌ها صرفا ناشی از دست دادن‌های مکرر و مصرف روزانه آسپرین برای پیشگیری از بیماری‌های قلبی است.

کاخ سفید همچنین تأیید کرده ترامپ به نارسایی مزمن وریدی مبتلاست؛ عارضه‌ای در سالمندان که باعث ورم پا‌ها می‌شود.

افزون بر این، برخی رسانه‌ها با استناد به سخنرانی‌ها و اشتباهات لفظی ترامپ درباره وضعیت ذهنی او سؤال‌هایی را مطرح کرده‌اند.

منبع: رویترز