باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

دارالذکر و ما ادراک + فیلم

روایت حسینی بای از دل‌هایی که در دارالذکر جا ماند.

باشگاه خبرنگاران جوان - رواق دارالذکر حرم رضوی میزبان زائرانی است که برای تجدید بیعت با رهبر شهیدشان می‌آیند.

مطالب مرتبط
دارالذکر و ما ادراک + فیلم
young journalists club

واکنش رسانه‌ها به تشییع پیکر مطهر رهبر شهید امت در مشهد + فیلم

دارالذکر و ما ادراک + فیلم
young journalists club

پنجره‌‌ای از جمعیت حاضر در تشییع با شکوه «آقای شهید ایران» و شهدای خانواده ایشان در مشهد مقدس + فیلم

دارالذکر و ما ادراک + فیلم
young journalists club

بازتاب جهانی حماسه مشهد + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
محمد خاتمی ماجرای ایران و آمریکا را برعکس جلوه می‌دهد + فیلم
۸۱۱

محمد خاتمی ماجرای ایران و آمریکا را برعکس جلوه می‌دهد + فیلم

۲۳ . تير . ۱۴۰۵
روزنامه‌نگار آمریکایی: ایران در نهایت تسلیم نمی‌شود + فیلم
۴۹۶

روزنامه‌نگار آمریکایی: ایران در نهایت تسلیم نمی‌شود + فیلم

۲۳ . تير . ۱۴۰۵
ترامپ در پی پایان دادن به فعالیت دیوان کیفری + فیلم
۳۹۹

ترامپ در پی پایان دادن به فعالیت دیوان کیفری + فیلم

۲۳ . تير . ۱۴۰۵
مصلای امام خمینی (ره) میزبان آیین بزرگداشت آقای شهید ایران + فیلم
۳۸۴

مصلای امام خمینی (ره) میزبان آیین بزرگداشت آقای شهید ایران + فیلم

۲۳ . تير . ۱۴۰۵
تنگه هرمز روی موج شبکه‌های اجتماعی + فیلم
۳۸۱

تنگه هرمز روی موج شبکه‌های اجتماعی + فیلم

۲۳ . تير . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha