رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی اعلام کرد که عامل ترور شهید سرهنگ دوم محسن چهری دستگیر و تحت نظر بازپرسی قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی از دستگیری عامل ترور شهید سرهنگ دوم محسن چهری از کارکنان فراجای کرمانشاه در شهرستان سردشت خبر داد.

عتباتی با اعلام این خبر گفت:فرد دستگیر شده که از تروریست‌ها و اشرار مسلح است در یک عملیات تروریستی در شهرستان کرمانشاه، سرهنگ دوم محسن چهری از کارکنان فراجای استان کرمانشاه را به شهادت رسانده و متواری شده بود.

وی افزود: با هماهنگی و همکاری موثر دستگاه قضایی استان خصوصا رئیس دادگستری و دادستان سردشت با هنگ مرزی سردشت در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ این قاتل فراری دستگیر و تحت نظر بازپرسی قرار گرفت.

شایان ذکر است شهید سرهنگ دوم محسن چهری، از کارکنان فراجای کرمانشاه بود که در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ به دست اشرار مسلح تروریست به درجه رفیع شهادت نائل آمده بود.

منبع:دادگستری استان آذربایجان غربی