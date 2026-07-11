باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

وقتی یک پیام، به فریاد میلیون‌ها دل تبدیل می‌شود + فیلم

پاسخ‌های قلبی مردم، به نامه‌ای که با رنگ عشق و عهد انتقام نوشته شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پاسخ‌های مردمی به نامه‌ای که با زبان عشق، وفاداری و عهد خونخواهی نوشته شد، روایتی از همدلی و هم‌صدایی میلیون‌ها ایرانی را به تصویر کشید.

 

مطالب مرتبط
وقتی یک پیام، به فریاد میلیون‌ها دل تبدیل می‌شود + فیلم
young journalists club

روایتی از تشییع باشکوه رهبر شهید انقلاب در شهر‌های عراق + فیلم

وقتی یک پیام، به فریاد میلیون‌ها دل تبدیل می‌شود + فیلم
young journalists club

اولین شنبه حضور عزاداران در آرامگاه رهبر شهید در رواق دارالذکر + فیلم

وقتی یک پیام، به فریاد میلیون‌ها دل تبدیل می‌شود + فیلم
young journalists club

زیارت امین الله با نوای سیدمجید بنی فاطمه در حرم رضوی + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
پیام قاطع ایران به آمریکا از قلب تنگه هرمز + فیلم
۸۶۶

پیام قاطع ایران به آمریکا از قلب تنگه هرمز + فیلم

۲۱ . تير . ۱۴۰۵
تل‌آویو در سوگ مهم‌ترین حامی خود + فیلم
۷۰۱

تل‌آویو در سوگ مهم‌ترین حامی خود + فیلم

۲۱ . تير . ۱۴۰۵
اندیشمند برجسته آمریکایی؛ اسرائیلی‌ها در ایران متحمل شکستی تحقیرآمیز شده‌اند! + فیلم
۶۵۸

اندیشمند برجسته آمریکایی؛ اسرائیلی‌ها در ایران متحمل شکستی تحقیرآمیز شده‌اند! + فیلم

۲۱ . تير . ۱۴۰۵
روایتی از نوری که تنها ۱۴ ماه درخشید + فیلم
۵۰۶

روایتی از نوری که تنها ۱۴ ماه درخشید + فیلم

۲۱ . تير . ۱۴۰۵
از انقلاب تا امروز؛ مسیر تدوین و بازنگری قانون اساسی + فیلم
۴۷۳

از انقلاب تا امروز؛ مسیر تدوین و بازنگری قانون اساسی + فیلم

۲۱ . تير . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha