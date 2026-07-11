\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u067e\u0627\u0633\u062e\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u0631\u062f\u0645\u06cc \u0628\u0647 \u0646\u0627\u0645\u0647\u200c\u0627\u06cc \u06a9\u0647 \u0628\u0627 \u0632\u0628\u0627\u0646 \u0639\u0634\u0642\u060c \u0648\u0641\u0627\u062f\u0627\u0631\u06cc \u0648 \u0639\u0647\u062f \u062e\u0648\u0646\u062e\u0648\u0627\u0647\u06cc \u0646\u0648\u0634\u062a\u0647 \u0634\u062f\u060c \u0631\u0648\u0627\u06cc\u062a\u06cc \u0627\u0632 \u0647\u0645\u062f\u0644\u06cc \u0648 \u0647\u0645\u200c\u0635\u062f\u0627\u06cc\u06cc \u0645\u06cc\u0644\u06cc\u0648\u0646\u200c\u0647\u0627 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631 \u06a9\u0634\u06cc\u062f.\n\u00a0\n