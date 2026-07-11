یک فیلمساز ایرلندی گفت: آنچه در چهره مردم دیدم، یک غم و واکنش واقعی انسانی بود؛ نه چیزی که بتوان آن را با هوش مصنوعی ساخت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - تایگ هیکی، نویسنده و فیلمساز ایرلندی در گفتوگو با پرستیوی درباره تشییع باشکوه رهبر شهید انقلاب گفت: نمیتوانم حتی یک رهبر غربی را به یاد بیاورم که مردم برای او با چنین شدتی عزاداری کنند. اما چیزی که واقعاً مرا تحتتاثیر قرار داد، این بود که دیشب در میدان شهر بودم و در کنار چند مرد بزرگسال قرار داشتم. چندین مرد بزرگسال اطراف من بودند که از شدت گریه فریاد میزدند، اشک از صورتشان سرازیر بود. من واقعاً تحتتاثیر قرار گرفتم.
هیکی ادامه داد: من در تمام زندگیام هرگز ندیده بودم که مردان بزرگسال با هم اینگونه گریه کنند. بنابراین، مهم نیست غرب درباره هوش مصنوعی یا اینکه آنها پول گرفتهاند چه میگوید. فکر نمیکنم بتوان چنین سطحی از اندوه واقعی و پرشور را ساختگی ایجاد کرد.
این نویسنده ایرلندی راجع به بیاعتنایی غرب نسبت به زیرپا گذاشتن قوانین بینالمللی از سوی قدرتهای جهانی بیان کرد: فکر میکنم چیزی که غرب واقعاً درک نمیکند این است که وقتی آنها چنین جنایتهایی مرتکب میشوند، وقتی وحشیگری خود را به نمایش میگذارند، وقتی دختران دانش آموز را میکشند، زیرساختهای غیرنظامی و آثار تاریخی را نابود میکنند، آنوقت جهان میفهمد که شما به حقوق بشر اهمیت نمیدهید. شما به قوانین بینالمللی اهمیت نمیدهید، بلکه شما به کنترل و قدرت اهمیت میدهید.
وی افزود: فکر میکنم به همین دلیل است که ایران برای مدت طولانی و برای نیم قرن در مرکز فشار و تقابل با غرب بوده است؛ چون حاضر نیست سر فرود بیاورد. این تجربه من از صحبت با ایرانیهایی مثل شما و دیگران بوده است.
هیکی در پاسخ به این پرسش که شما قبلاً به ایران سفر کرده بودید. اکنون که ایران دو جنگ و یک کودتای نیمه تمام را پشتسر گذاشته، آیا تفاوتی نسبت به گذشته میبینید؟ گفت: بله، فکر میکنم دو تغییر مهم وجود دارد. اول اینکه احساس میکنم عزم مردم قویتر شده و آنها متحدتر بهنظر میرسند.
این فیلمساز ایرلندی درباره عزم مردم نسبت به حل مشکلات کشورشان بدون دخالت کشورهای بیگانه گفت: دوم اینکه برخی جنبههای ایران که در گذشته شاید بسیار سنتیتر بودند، مثل موضوع پوشش یا سبک رفتار اجتماعی تغییر کردهاند. من با افرادی صحبت کردم که از حکومت انتقاد دارند، اما پیام کلی آنها این است: چه حکومت را دوست داشته باشیم و چه نداشته باشیم، مسائل کشورمان را خودمان حل خواهیم کرد. بنابراین، ما نمیخواهیم غربِ صهیونیستی و امپریالیسم آمریکا این کار را برای ما انجام دهد. این موضوع برای من بسیار ارزشمند است. احساس میکنم اکنون در مرکز یک جریان ضد امپریالیستی قرار دارم.