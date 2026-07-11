مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان سیستان و بلوچستان گفت: با توجه به افزایش دما در سطح کشور و به تناسب این استان به ویژه در ایام اخیر، مشترکان برق هم استانی نسبت به مدیریت مصرف برق اقدام کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد رئیسی اظهار داشت: مشترکان برق این استان با كاهش و مديريت مصرف برق به ويژه در ساعت های اوج بار (۱۳ تا ۱۷ و ۱۹ تا ۲۳)، یاریگر پرسنل صنعت برق در ارائه هرچه بهتر خدمات و تأمين برق پايدار باشند.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان سیستان و بلوچستان بیان کرد: استفاده از دور کند کولرهای آبی، تنظیم دمای آسایش كولرهای گازی (۲۵ تا ۲۷)، استفاده از سایبان برای سیستم های سرمایشی، خاموش كردن لامپ های اضافه و استفاده از روشنايی طبيعی در روز، عدم قراردادن لوازم برقی در حالت آماده به کاری از جمله راهکارهای ساده اما مهم در مدیریت مصرف انرژی است.

وی با اشاره به الگوهای مصرف برق مشترکان این استان در ماه‌های مختلف سال، گفت: مشترکان برق هم استانی نسبت به رعایت‌ الگوی مصرف برق خود اقدام کنند تا متوجه صورتحساب غیر متعارف نشوند.

منبع شرکت توزیع نیروی برق استان سیستان و بلوچستان