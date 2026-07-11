باشگاه خبرنگاران جوان - علی باقری با اشاره به حضور گسترده مردم در نجف و کربلا آن را بی‌نظیر خواند و گفت: پیام اصلی پیوند میلیونی مردم عراق و ایران، تأکید بر خونخواهی رهبر شهید جهان اسلام است و این پیام را با پرچم‌های سرخ به‌خوبی نشان دادند.



معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ادامه داد: پیام دیگر مردم، ایستادگی و مقاومت در برابر زورگویی و زیاده‌طلبی استکبار جهانی، به‌ویژه آمریکا، است.



وی تصریح کرد: مقاومت امروز دیگر صرفاً یک جریان یا حرکت نیست، بلکه خواستگاه آن در میان همه ملت‌های منطقه است. خون رهبر شهید باعث شد نهال مقاومت بارورتر و ریشه‌دارتر شود.



معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی در پایان گفت: امروز، پس از تشییع ۴۳ میلیونی رهبر شهید انقلاب، مسئولیت ما مسئولان برای خونخواهی سنگین‌تر خواهد بود.

منبع: صدا و سیما