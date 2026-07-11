معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی حضور مردم ایران و عراق در آئین تشییع رهبر شهید مقاومت را بی‌نظیر خواند.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی باقری با اشاره به حضور گسترده مردم در نجف و کربلا آن را بی‌نظیر خواند و گفت: پیام اصلی پیوند میلیونی مردم عراق و ایران، تأکید بر خونخواهی رهبر شهید جهان اسلام است و این پیام را با پرچم‌های سرخ به‌خوبی نشان دادند.
 
معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ادامه داد: پیام دیگر مردم، ایستادگی و مقاومت در برابر زورگویی و زیاده‌طلبی استکبار جهانی، به‌ویژه آمریکا، است.
 
وی تصریح کرد: مقاومت امروز دیگر صرفاً یک جریان یا حرکت نیست، بلکه خواستگاه آن در میان همه ملت‌های منطقه است. خون رهبر شهید باعث شد نهال مقاومت بارورتر و ریشه‌دارتر شود.
 
معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی در پایان گفت: امروز، پس از تشییع ۴۳ میلیونی رهبر شهید انقلاب، مسئولیت ما مسئولان برای خونخواهی سنگین‌تر خواهد بود.

منبع: صدا و سیما 

برچسب ها: علی باقری ، خونخواهی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۲۴ ۲۱ تير ۱۴۰۵
در برابر تقاص خون هزاران شهید، سگ زرد باید در اسرع وقت قصاص و کشته شود این جانور فاسدترین موجود روی زمین است که هر لحظه برای نابودی ایران نقشه میکشد. امریکا ایزرائیل باطل جعلی کف روی آبند و ایران حق است ایران حق باید بماند و امریکا ایزرائیل باطل باید از بین برود .
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۸ ۲۱ تير ۱۴۰۵
خونخواهی واقعی هیاهو نمیخواهد در خفا استراتژی میخواد هیاهو فقط بلوفه
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Iran (Islamic Republic of)
نتیجه __ آیت الله حاج شیخ ابراهیم الماحوزی البحران
۲۲:۲۹ ۲۰ تير ۱۴۰۵
جناب آقای علی باقری کنی دیپلمات برجسته ایرانی ___ شهادت اخوی ارجمندتان را تسلیت عرض می نماییم و از خداوند متعال علو درجات را برای آن عزیز سفر کرده مسئلت داریم __ شهيدان در یادها زنده هستند ___ بخون غلتیده و پاینده هستند __ دکتر عبدالرحمن ماحوزی..حقوقدان..شاعر..پژوهشگر
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