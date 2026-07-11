\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062e\u0631\u0648\u0634 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0639\u0631\u0627\u0642 \u062f\u0631 \u062a\u0634\u06cc\u06cc\u0639 \u0631\u0647\u0628\u0631 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0627\u0645\u062a \u0628\u0647 \u062c\u0647\u0627\u0646 \u06cc\u0627\u062f\u0622\u0648\u0631\u06cc \u06a9\u0631\u062f \u0645\u0642\u0627\u0648\u0645\u062a \u0646\u0647 \u06cc\u06a9 \u062a\u0641\u06a9\u0631 \u0628\u0644\u06a9\u0647 \u062c\u0631\u06cc\u0627\u0646\u06cc \u0632\u0646\u062f\u0647 \u0648 \u0631\u0648\u0646\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n