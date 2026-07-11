باشگاه خبرنگاران جوان - حسینعلی امیری در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان اظهار کرد: امروز استان در شرایطی فعالیت می‌کند که ایران عزیز اسلامی، منطقه، جهان اسلام و امت اسلامی در حال‌وهوای تشییع، تدفین و بدرقه رهبر فقید انقلاب اسلامی قرار داشتند و مردم عزیز و شریف کشورمان یکی از بزرگترین رویداد‌های قرن را رقم زدند.

او ادامه داد: تشییع تاریخی معظم‌له در تهران، قم، مشهد و عراق نشان داد که اگرچه دشمن صهیونیستی و ترامپ جنایتکار ضایعه‌ای بسیار بزرگ و جبران‌ناپذیر به کشور وارد کردند، اما راه و آرمان‌های بلند ایشان زنده است.

نماینده عالی دولت در فارس اظهار کرد: آنچه دشمن صهیونیستی و ترامپ جنایتکار در خواب آشفته خود دیده بودند، نه‌تنها تعبیر نشد، بلکه کشور و مردم متحدتر، منسجم‌تر، همدل‌تر و همراه‌تر شدند.

امیری افزود: اگر جبهه نخست را نیرو‌های مسلح فداکارانه تشکیل دادند، جبهه دوم را مردم تشکیل دادند و اگر حضور، انسجام، اتحاد، همدلی، همراهی و پشتیبانی مردم از همه طیف‌های فکری، سلیقه‌های سیاسی و اقوام نبود، بدون تردید سرنوشت جنگ به شکل دیگری رقم می‌خورد.

او اظهار کرد: ترامپ و رژیم صهیونیستی شکست خوردند و ادامه این شکست و تثبیت آن به عملکرد ما بستگی دارد.

استاندار فارس گفت: اکنون نسبت به گذشته وظیفه بسیار سنگین‌تری در برابر مردم پیدا کرده‌ایم و مسئولیت کارگزاران نظام اسلامی خدمت بیشتر به مردم است.

امیری افزود: در حکمرانی باید تک‌تک مردم مورد توجه قرار گیرند و نباید حتی یک مراجعه‌کننده نادیده گرفته شود و مدیران استان فارس که نماینده بخشی از مدیریت استان هستند، باید بیش از گذشته به این موضوع توجه ویژه داشته باشند.

او ضمن قدردانی از تلاش مدیران استان در برگزاری مراسم تشییع و بدرقه رهبر شهید گفت: در سه سطح اعزام کاروان‌ها به تهران، حضور زائران در مشهد و قم برنامه‌ریزی انجام شد.

نماینده عالی دولت در فارس افزود: هرچند مراسم کاملا مردمی بود، اما بخش‌های مربوط به تسهیل‌گری، مدیریت، امنیت و ترافیک توسط مدیران استان انجام شد.

امیری ادامه داد: کار بسیار سنگین و پرحجمی انجام شد و خوشبختانه بدون کوچک‌ترین مشکل و آسیبی برای زائران، مراسم با شکوه کامل برگزار شد.

استاندار فارس با تاکید بر جذب به‌موقع اعتبارات گفت: مدیران نباید اجازه دهند به دلیل غفلت، اعتبارات برگشت بخورد.

امیری افزود: لازم است مدیران محترم با دقت، رصد و پایش مستمر، اعتبارات را به‌موقع جذب کرده و در هزینه‌کرد آنها نیز اولویت‌بندی را رعایت کنند.

او با اشاره به شرایط اقتصادی کشور بیان کرد: کاهش درآمد‌های دولت از آثار شرایط موجود است و از این پس نیز پیش‌بینی می‌شود شرایط دشوارتر شود.

استاندار فارس، شرایط فعلی را ناپایدار دانست و افزود: رفتار‌های ترامپ قابل پیش‌بینی نیست و باید خود را برای شرایط سخت آماده کنیم.

امیری، بر صرفه‌جویی در هزینه‌ها، اولویت‌بندی اعتبارات و کاهش هزینه‌های دولت تاکید کرد و گفت: در هیچ جای دنیا مانند کشور ما در حوزه آب، برق و گاز مصرف نمی‌شود.

او، از مدیران خواست برنامه مشخصی برای کاهش هزینه‌های دولت داشته باشند.

نماینده عالی دولت در فارس اظهار کرد: به معاون هماهنگی امور عمرانی نیز ماموریت داده شده نظارت جدی‌تری بر کاهش هزینه‌های دولت در استان داشته باشد.

امیری گفت: قانون‌گرایی، قانون‌مداری و به رسمیت شناختن نهاد‌های رسمی باید مورد توجه همه قرار گیرد.

او افزود: فروپاشی سیاسی معمولا از فروپاشی ساختار‌های حقوقی و تشکیلاتی آغاز می‌شود؛ بنابراین همه باید نهاد‌های رسمی و قانونی را به رسمیت بشناسند و هر فرد در جایگاه قانونی خود قرار گیرد.

استاندار فارس ادامه داد: مردم مسئول اداره کشور را دولت می‌دانند و مدیران باید مراقب باشند القای بی‌دولتی در جامعه شکل نگیرد.

امیری گفت: حکومت‌داری با فضاسازی، هیجان، جنجال و نادیده گرفتن نهاد‌های رسمی امکان‌پذیر نیست.

او تاکید کرد: اگر یک نهاد رسمی مانند شورای برنامه ریزی تصمیمی اتخاذ می‌کند، همه باید به آن احترام بگذارند و از آن دفاع کنند.

استاندار فارس افزود: حتی اگر نهاد‌های بالادستی یا پایین‌دستی تصمیمی برخلاف قانون بگیرند، ملاک عمل باید قانون و مقررات باشد.

امیری اضافه کرد: حاکمیت قانون مهمترین بستر رشد و توسعه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است و باید به یک احساس عمومی تبدیل شود تا مردم احساس کنند حقوقشان رعایت می‌شود، تبعیضی وجود ندارد و عدالت برقرار است.

استاندار فارس، با اشاره به آمار‌های ارائه‌شده درباره مصرف انرژی گفت: مدیران باید مدیریت مصرف آب، برق، گاز و هزینه‌های سفر را جدی بگیرند.

امیری افزود: امروز یکی از رسانه‌های فارسی‌زبان معاند مدعی آغاز خاموشی‌ها در شیراز شد، در حالی که صبح همان روز در جلسه کمیسیون انرژی، وضعیت بررسی شده بود.

او ادامه داد: زیبنده نیست که کار به جایی برسد که برق منازل مردم قطع شود، زیرا آثار روانی گسترده‌ای به همراه دارد.

استاندار فارس بر استفاده از ظرفیت تهاتر با پیمانکاران توسط دستگاه‌های اجرایی تاکید کرد و گفت: این روش نسبت به فروش املاک مازاد، سریع‌تر و روان‌تر انجام می‌شود.

امیری، همچنین با قدردانی از تلاش مدیران برای جذب اعتبارات اظهار کرد: استان فارس نسبت به سال گذشته وضعیت بهتری پیدا کرده است.

او، نصب پنل‌های خورشیدی در ادارات را نیز مورد تاکید قرار داد و گفت: دستگاه‌هایی که امکان نصب این پنل‌ها را دارند، باید این موضوع را جدی بگیرند و برای آن مدیر پروژه تعیین شود.

استاندار فارس، با اشاره به تاکید رئیس‌جمهور بر عدالت آموزشی گفت: استان در این حوزه رتبه نخست کشور را کسب کرده و باید برای حفظ این جایگاه تلاش شود.

امیری، مسکن را از موضوعات مهم استان دانست و افزود: حدود ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در استان در حال ساخت است و اگر برای آنها برنامه‌ریزی نشود، به چالش تبدیل خواهند شد.

او ادامه داد: بر اساس تصمیم شورای مسکن استان، پروژه‌های مسکن باید بر اساس زمان‌بندی مشخص به سرانجام برسند.

استاندار فارس، بر آموزش اعضای شورا‌های برنامه‌ریزی و توسعه شهرستان‌ها تاکید کرد و گفت: فرمانداران باید جلسات آموزشی برگزار کنند تا اولویت‌های استان و تصمیمات شورای برنامه‌ریزی استان برای شهرستان‌ها تبیین شود و تصمیمات محلی نیز متناسب با شرایط و مقتضیات کشور اتخاذ شود.