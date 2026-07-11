شمار قربانیان زمین‌لرزه مرگبار ونزوئلا به ۴ هزار و ۳۳۳ نفر افزایش یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - خورخه رودریگس، رئیس مجلس ملی ونزوئلا روز شنبه اعلام کرد شمار قربانیان زمین‌لرزه مرگبار این کشور به ۴ هزار و ۳۳۳ نفر افزایش یافته است.

او همچنین گفت که هویت ۳۱۵ نفر از جان‌باختگان هنوز شناسایی نشده است.

بر اساس آمار رسمی، شمار مجروحان همچنان ۱۶ هزار و ۷۴۰ نفر است. همچنین ۶ هزار و ۴۶۲ نفر از زیر آوار نجات یافته‌اند و حدود ۱۷ هزار نفر نیز بر اثر این زلزله بی‌خانمان شده‌اند.

رئیس مجلس ملی ونزوئلا می‌گوید «دلسی رودریگس» رئیس‌جمهور موقت ونزوئلا هفته آینده ۲۰۰ واحد مسکونی را به آسیب‌دیدگان واگذار خواهد کرد، اما جزئیات بیشتری درباره این طرح ارائه نداد.

وی همچنین گفت ۸۵۶ ساختمان در این زمین‌لرزه‌ها آسیب دیده‌اند که از این تعداد، ۱۹۰ ساختمان به‌طور کامل فروریخته است.

رئیس مجلس ملی ونزوئلا تأکید کرد عملیات جست‌و‌جو و امداد همچنان ادامه خواهد داشت.

منبع: رویترز

برچسب ها: ونزوئلا ، زلزله مهیب ، کشته شدگان
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