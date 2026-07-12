باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امامجمعه- محمودرضا آقامیری، رئیس دانشگاه شهید بهشتی در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان ضمن اشاره به آسیبهای وارد شده به زیرساختهای دانشگاه شهید بهشتی در دو پردیس اصلی و شهید عباسپور گفت: در جریان تهاجمات دشمن آمریکایی_صهیونی، بخشهای مختلفی از جمله مجموعه الکترونیک، یکی از آزمایشگاههای پژوهشکده لیزر و پلاسما، چندین دانشکده و همچنین کتابخانه پردیس شهید عباسپور دچار آسیبدیدگی شدهاند.
رئیس دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه اقدامات لازم برای برآورد خسارت و آغاز عملیات بازسازی به عمل آمده است؛ افزود: اولویت اصلی مدیریت دانشگاه، بازسازی و آمادهسازی خوابگاهها برای اسکان دانشجویان تا آغاز سال تحصیلی جدید است.
وی ادامه داد: فرآیند بازسازی ساختمانهای آموزشی و آزمایشگاهها به دلیل پیچیدگیهای فنی و نیاز به تجهیزات پیشرفته، زمانبر خواهد بود؛ با این وجود، تمامی توان خود را به کار بستهایم تا خللی در روند آموزش دانشجویان مقطع کارشناسی ایجاد نشود.
آقامیری در خصوص وضعیت اسکان دانشجویان تصریح کرد: علاوه بر خوابگاههای ملکی دانشگاه، با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود در سطح شهر و اجاره خوابگاههای جایگزین، تلاش شده است تا دغدغه اسکان دانشجویان برطرف شود و برنامهریزیها به گونهای است که تعهدات دانشگاه به دانشجویان همانند گذشته انجام خواهد شد.
رئیس دانشگاه شهید بهشتی درباره ظرفیت پذیرش دانشجو در سال تحصیلی جدید گفت: با توجه به در جریان بودن فرآیند برگزاری کنکور، آمار دقیق ظرفیتهای پذیرش نهایی منوط به اعلام نتایج و تصمیمات مراجع بالادستی است و دانشگاه پس از مشخص شدن این موارد، برنامهریزی اجرایی خود را اعلام خواهد کرد.