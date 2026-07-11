رئیس اورژانس ۱۱۵ بابل گفت: اقدام طلایی و به هنگام کارشناسان مرکز فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل جان پنج کودک مسموم ناشی از گاز مونوکسید کربن را از مرگ حتمی نجات داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر ابوالقاسم لعلی شامگاه شنبه در گزارشی به خبرنگاران اظهار کرد: در پی اعلام گزارش مسمومیت یک خانواده با گاز مونوکسید کربن (CO) در خیابان گنج‌افروز، مرکز ارتباطات اورژانس بابل به سرعت تکنسین‌های پایگاه‌های دانشگاه و روشن‌آباد را به محل حادثه اعزام کرد.

وی گفت:کارشناسان اورژانس در کمترین زمان ممکن در محل حاضر شدند و پس از ارزیابی اولیه مشخص شد این حادثه بر اثر خاموش شدن گاز پیک‌نیک و انتشار گاز مونوکسید کربن رخ داده است.

لعلی ادامه داد:در این حادثه چهار دختر بچه ۲، ۳، ۵ و ۸ ساله به همراه یک نوزاد پسر ۴ ماهه دچار مسمومیت شدند. کارشناسان اورژانس پس از انجام اقدامات درمانی اولیه و پایدارسازی وضعیت مصدومان، آنان را برای ادامه درمان به بیمارستان کودکان امیرکلا منتقل کردند.

منبع:اورژانس بابل

برچسب ها: مسمومیت گاز مونوکسیدکربن ، گازگرفتگی
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