باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - شبکه الجزیره به نقل از یک منبع لبنانی گزارش داد که بیروت به واشنگتن اطلاع داده است در دور بعدی مذاکرات با رژیم صهیونیستی شرکت خواهد کرد.
این مذاکرات در شهر رم، پایتخت ایتالیا برگزار میشود و به گفته این منبع، در هیئت لبنانی هیچ نماینده نظامی حضور نخواهد داشت.
این منبع همچنین افزود ارتش لبنان در جریان گفتوگوهای پیشین با یک هیئت نظامی آمریکایی، آمادگی خود را برای استقرار در هر منطقهای که نظامیان صهیونیست از آن عقبنشینی کنند، اعلام کرده است.
این مذاکرات در حالی برگزار میشود که روز گذشته شهروندی لبنانی در شهر کفر رمان در جنوب لبنان، در پی اصابت یک پهپاد اسرائیلی به موتور سیکلتش جان خود را از دست داد.
همچنین روز جمعه، یک مرد جوان دیگر در همان منطقه، پس از هدف قرار گرفتن وسیله نقلیهاش توسط یک پهپاد، به شدت مجروح شد. خبرگزاری ملی لبنان گزارش داد که او به بیمارستان منتقل شده است.
با این حال، رسانههای عبری مدعی شدهاند که ارتش صهیونیستی هفته آینده همزمان با مذاکرات در رم، عقبنشینی از مناطق به اصطلاح آزمایشی در جنوب لبنان را آغاز خواهد کرد.
این عقبنشینی در چارچوب توافق اعلام شده دولت لبنان و رژیم صهیونیستی صورت میگیرد. مناطقی که در این چارچوب به عنوان منطقه آزمایشی انتخاب شدهاند و رژیم صهیونیستی از آنها عقبنشینی میکند (در صورتی که واقعا این کار را انجام دهد) عمدتاً اهمیت نظامی و جغرافیایی کمتری نسبت به برخی ارتفاعات و نقاط کلیدی جنوب لبنان دارند و رژیم بر اساس آنچه دولت لبنان پذیرفته، عملا حضور در مناطق راهبردی خاک لبنان را حفظ میکند.
منبع: الجزیره