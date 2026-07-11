باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ حادثه تلخ سقوط دکتر پری ملک‌زاده از آبشار سوله دوکل در روز جمعه، جامعه دانشگاهی و هنری ارومیه را در بهت و نگرانی فرو برده است.

با گذشت چندین ساعت از این حادثه، نیروهای امدادی همچنان در تلاش برای ردیابی مسیر سقوط و یافتن اثری از این استاد برجسته هستند.

دکتر رضازاد رئیس دانشگاه ارومیه در گفتگو با خبرنگار ما؛ ضمن ابراز تأسف عمیق از وقوع این رخداد و با اشاره به پیگیری لحظه‌به‌لحظه آخرین وضعیت عملیات نجات اظهار کرد: طی تماس‌های مستمر با هلال‌احمر آذربایجان‌غربی، فرماندار ارومیه و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، بر ضرورت تسریع در روند جست‌وجو تأکید کرده‌ایم.

وی افزود: از زحمات شبانه‌روزی تمام نیروهای امدادی که در شرایط سخت محیطی منطقه سوله دوکل تلاش می‌کنند، قدردانی می‌کنم.

دکتر رضازاد با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی و هنری دکتر ملک‌زاده افزود: ایشان از اساتید جوان، پرتلاش و دارای قریحه هنری والا در دانشگاه ارومیه بودند. امیدواریم با هماهنگی کامل دستگاه‌های امدادی و بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌ها، هرچه سریع‌تر عملیات جست‌وجو به نتیجه مطلوب برسد.

گفتنی‌ست منطقه آبشار سوله دوکل به دلیل توپوگرافی خاص و جریان‌های آبی شدید، عملیات جست‌وجو را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. با این حال، گزارش‌ها حاکی از آن است که تیم‌های تخصصی غواصی و کوهستان هلال‌احمر با تمام توان در حال کاوش در مسیرهای احتمالی هستند.

امیدواریم با تلاش نیروهای امدادی، اخبار امیدوارکننده‌ای از این حادثه به گوش خانواده، همکاران و دانشجویان دکتر ملک‌زاده برسد.