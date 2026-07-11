براساس اعلام شرکت آبفای قم، جریان آب فردا در برخی مناطق دچار افت شدید فشار، قطعی احتمالی یا کاهش کیفیت خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -شرکت آبفای قم اعلام کرد:به اطلاع شهروندان گرامی می‌رساند‌ به دلیل عملیات اصلاح و توسعه شبکه آبرسانی، جریان آب یکشنبه، مورخ ۲۱ تیر ماه در محدوده مناطق زیر دچار افت شدید فشار، قطعی احتمالی یا کاهش کیفیت خواهد شد:

۴۵ متری شهید صدوقی خیابان امام حسین کوچه ۱ به همراه تمامی فرعی های منشعب، از ساعت ۱۱:۰۰ الی ۱۸:۰۰ \

 پردیسان خیابان امام حسین از تقاطع خیابان مسلم تا انتها همراه تمامی فرعی های منشعب، از ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۳:۰۰

 همشهریان گرامی؛ به منظور جلوگیری از بروز خسارات احتمالی، لطفا از خاموش بودن پمپ‌های آب، در زمان تعمیرات فوق، اطمینان حاصل فرمایید.  

تلفن ۱۲۲ بصورت شبانه روزی آماده پاسخگویی به سوالات هم استانی های عزیز در شهرها و روستاهای استان است.

 

برچسب ها: قطعی آب ، شرکت آبفای قم
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