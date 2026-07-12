باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - شبکه سیانان روز شنبه به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که عمان پیشنویس پیشنهادی را تهیه کرده است که بر اساس آن، تردد در تنگه هرمز از طریق دو مسیر مجزا مدیریت شود.
بر اساس این گزارش، این توافق هنوز نهایی نشده، اما پیشنهاد میکند دو کریدور برای عبور کشتیها باز بماند: کریدور جنوبی که از آبهای سرزمینی عمان عبور میکند و کریدور شمالی که در آبهای ایران قرار دارد.
به ادعای سیانان، عبور از کریدور شمالی مستلزم موافقت ایران خواهد بود، اما استفاده از آن بدون دریافت عوارض انجام میشود.
همزمان، خبرگزاری رسمی عمان اعلام کرد مسقط و تهران توافق کردهاند گفتوگوهای فنی درباره تنگه هرمز را ادامه دهند.
سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، که صبح امروز (شنبه) در رأس یک هیأت سیاسی-حقوقی به مسقط سفر کرده است، با سید بدر البوسعیدی، وزیر امور خارجه سلطنت عمان، دیدار و گفتوگو کرد.
بنا بر اطلاعیه منتشر شده در پایگاه اطلاع رسانی دولت، عراقچی و البوسعیدی درباره سازوکارهای مناسب برای تردد ایمن کشتیها از تنگه هرمز، بر اساس ماده ۵ یادداشت تفاهم اسلامآباد تبادل نظر کردند.
خبرگزاری آکسیوس پیشتر به نقل از منابع خود مدعی شد که یک هیئت قطری نیز در گفتوگوهای امروز حضور داشتند.
منبع: بریکینگ نیوز