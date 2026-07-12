منابع می‌گویند عمان طرحی را ارائه کرده که بر اساس آن تردد در تنگه هرمز از طریق دو کریدور مجزا انجام خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - شبکه سی‌ان‌ان روز شنبه به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که عمان پیش‌نویس پیشنهادی را تهیه کرده است که بر اساس آن، تردد در تنگه هرمز از طریق دو مسیر مجزا مدیریت شود.

بر اساس این گزارش، این توافق هنوز نهایی نشده، اما پیشنهاد می‌کند دو کریدور برای عبور کشتی‌ها باز بماند: کریدور جنوبی که از آب‌های سرزمینی عمان عبور می‌کند و کریدور شمالی که در آب‌های ایران قرار دارد.

به ادعای سی‌ان‌ان، عبور از کریدور شمالی مستلزم موافقت ایران خواهد بود، اما استفاده از آن بدون دریافت عوارض انجام می‌شود.

همزمان، خبرگزاری رسمی عمان اعلام کرد مسقط و تهران توافق کرده‌اند گفت‌و‌گو‌های فنی درباره تنگه هرمز را ادامه دهند.

سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، که صبح امروز (شنبه) در رأس یک هیأت سیاسی-حقوقی به مسقط سفر کرده است، با سید بدر البوسعیدی، وزیر امور خارجه سلطنت عمان، دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

بنا بر اطلاعیه منتشر شده در پایگاه اطلاع رسانی دولت، عراقچی و البوسعیدی درباره سازوکار‌های مناسب برای تردد ایمن کشتی‌ها از تنگه هرمز، بر اساس ماده ۵ یادداشت تفاهم اسلام‌آباد تبادل نظر کردند.

خبرگزاری آکسیوس پیش‌تر به نقل از منابع خود مدعی شد که یک هیئت قطری نیز در گفت‌و‌گو‌های امروز حضور داشتند.

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: تنگه هرمز ، ایران و عمان ، قطر
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۱
در انتظار بررسی: ۶
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۳ ۲۱ تير ۱۴۰۵
ایران در شرایط جنگی بسر می برد تنگه هرمز را طبق شرایط جنگی اداره می کند حقوق همسایگان و وضع مقررات باشد برای بعد جنگ.
۵
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۸ ۲۱ تير ۱۴۰۵
تنگه هرمز مال ایرانه و هیچ کس حق اظهار نظر ندارد
۷
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۰ ۲۱ تير ۱۴۰۵
طرح عمانی؟!!! یعنی چه؟ تنگه هرمز یک ناظر دارد و آن ایران است.
۶
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۲۷ ۲۱ تير ۱۴۰۵
مفتی چرا؟ مگه بقیه گذرگاهها مفتی است؟ بیمه و ... را ولی کنید فقط حق عبور بگیرید مملکت پول نداره پول نفت هم که داده نمیشه لااقل اینجوری اسکله ها دوباره سازی بشه
۵
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۲۰ ۲۱ تير ۱۴۰۵
با امارات زیادی دارین ملاحظه می‌کنید.
۴
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۰۲ ۲۱ تير ۱۴۰۵
ای خاک بر سر پادشاه عمان ترسو مباش با ایران باش پادشاهی کن سر انجام همه عقب‌نشینی های خلیج فارس میاد زیر نظر ایران
۱۱
۲۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۰۰ ۲۱ تير ۱۴۰۵
قاون نصف نصف باید بین ما و عمان اجرا بشه
۲۴
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۲۰ ۲۱ تير ۱۴۰۵
مفت نگو عمان با متجاوزان است و همه تنگه بدست قدرتمند یعنی ایران باید باشد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۵۲ ۲۱ تير ۱۴۰۵
عمان بیخود کرده . عمان هم یکی از نوچه های آمریکاست . جنگ جنگ تا پیروزی.
۱۲
۳۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۴۰ ۲۱ تير ۱۴۰۵
ما برای تنگه خون دادیم حالا عمان نقشه راه میده یکی بهش بگه خفه شو
۸
۳۴
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Iran (Islamic Republic of)
...
۰۲:۰۲ ۲۱ تير ۱۴۰۵
سهم عمان ازتنگه هرمز فقط ساحل تفریحی ست و نه بیشتر
اين عربهای خلیج فارس رو بیشتر از این پر رو نکنید.
اینا سر و ته یک کرباس عن ...
هر کدام از این شهرهای خلیج فارس اگر قدرت داشتن خون ماها رو توی شیشه می‌کردند.
۷
۳۲
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