دومین شب مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب و شهدای خانواده ایشان همزمان با تجمعات مردمی در سلماس برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ماریلا تجدد - در ۱۳۲ مین شب تجمعات مردمی با هدف گرامیداشت یاد و خاطره و سوگواری رهبر شهید ایران در سلماس با حضور فرماندار، مسئولین دستگاه‌های اجرایی و اقشار مختلف مردم برگزار شد.

علی علائی فرماندار سلماس در حاشیه این مراسم ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدای ایران اظهار کرد: رهبر شهید با تکیه بر اخلاص، تواضع و روحیه‌ی جهادی، الگوی کم‌نظیری از خدمت بی‌منت را در تراز انقلاب اسلامی به نمایش گذاشت و حضور مستمر و باصلابت مردم در این تجمعات و مراسمات، پیامی روشن از بصیرت و وفاداری ملت ایران به آرمان‌های والای انقلاب و شهدای گرانقدر است.

شهروندان در این مراسم ضمن ابراز اندوه از شهادت رهبر انقلاب، با سردادن شعارهایی بر ادامه راه و آرمان‌های وی تأکید کردند.

برچسب ها: امام شهید ، تجمع مردم
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