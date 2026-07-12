خبرگزاری دولتی عمان اعلام کرد که تهران و مسقط توافق کرده‌اند گفت‌و‌گو‌ها درباره تردد در تنگه هرمز را ادامه دهند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - خبرگزاری رسمی عمان اعلام کرد مسقط و تهران توافق کرده‌اند گفت‌و‌گو‌های فنی و سیاسی درباره نحوه تردد در تنگه هرمز را با هدف دستیابی به توافقی مطابق با حقوق بین‌الملل ادامه دهند.

در بیانیه‌ای که در شبکه اجتماعی ایکس منتشرشده، آمده است که دو طرف درباره تردد دریایی در تنگه هرمز، با هدف تضمین امنیت و آزادی کشتیرانی در پرتو تحولات و پیامد‌های اخیر، گفت‌و‌گو کرده‌اند.

از صبح امروز، همزمان با سفر سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان به مسقط، گفت‌و‌گو‌های فشرده‌ای درباره آینده تردد دریایی در تنگه هرمز برگزار شد. 

شبکه سی‌ان‌ان به نقل از یک منبع آگاه می‌گوید که عمان در این دیدار، طرحی را ارائه کرده است که بر اساس آن، تردد در تنگه هرمز از طریق دو مسیر مجزا مدیریت شود.

بر اساس این گزارش، این طرح پیشنهاد می‌کند دو کریدور برای عبور کشتی‌ها باز بماند: کریدور جنوبی که از آب‌های سرزمینی عمان عبور می‌کند و کریدور شمالی که در آب‌های ایران قرار دارد.

به طور جداگانه، آکسیوس به نقل از منبع خود اعلام کرد که در جریان گفت‌و‌گو‌های امروز در مسقط، عمان پیشنهاد داد هر دو مسیر کشتیرانی، شامل مسیر جنوبی در آب‌های عمان و مسیر شمالی در آب‌های ایران، به‌طور کامل فعال باشند. بر اساس این پیشنهاد، مسیر جنوبی در آب‌های عمان همانند دوره پیش از جنگ، بدون نیاز به دریافت مجوز برای عبور کشتی‌ها باز خواهد بود.

این منبع مدعی شد هیئت ایرانی در نشست امروز با این پیشنهاد موافقت نکرد و تصمیم‌گیری درباره آن را برای بررسی‌های داخلی به تهران ارجاع داد.

منبع: الجزیره / آکسیوس

برچسب ها: ایران و عمان ، تنگه هرمز ، عباس عراقچی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۶ ۲۱ تير ۱۴۰۵
تا زمانی که نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا جنایتکار از کل منطقه خارج نشوند و منطقه را ترک نکنند مبارزه و جنگ ادامه دارد.
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۵ ۲۱ تير ۱۴۰۵
بیگانگان باید منطقه را ترک کنند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۳ ۲۱ تير ۱۴۰۵
عمان نماینده آمریکا جنایتکار در منطقه است.
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۱۴ ۲۱ تير ۱۴۰۵
کی میخواهید بفهمید عمان با امریکاست
۱
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۲۱ ۲۱ تير ۱۴۰۵
در واقع عمان با متجاوزان است و تبدیل به دشمن شده
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