قطع ناگهانی برق، در برخی مناطق قم امروز بدون اطلاع قبلی گلایه شهروندان را در پی داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان -همزمان با تداوم گرمای کمسابقه در استان قم، شهروندان مناطق مختلف امروز از جمله پردیسان، شهرک فاطمیه، نیروگاه و خیابان پاسداران از خاموشیهای ناگهانی و بدون اطلاع قبلی گلایهمند شدهاند.
در حالی که دمای هوا در برخی از مناطق شهری به بیش از ۵۰ درجه نیز میرسد، قطع ناگهانی برق، نهتنها زندگی روزمره را مختل کرده، بلکه شهروندان را با چالشهای جدی در زمینههای بهداشتی، معیشتی و حتی امنیتی مواجه ساخته است.
شرکت توزیع نیروی برق استان قم در پاسخ به قطعی ناگهانی برخی مناطق در اطلاعیه ای اعلام کرد:به اطلاع هماستانیهای گرامی میرساند:
با توجه به افزایش بیسابقه دمای هوا در سراسر کشور و رشد قابل توجه مصرف برق، همچنین بروز مشکلات ناشی از کمبود تولید و خروج موقت یکی از پست ها از مدار، خاموشیهای خارج از برنامه در برخی مناطق استان رخ داده است.
شرکت توزیع نیروی برق استان قم ضمن پوزش از شهروندان گرامی بابت مشکلات ایجادشده، از صبوری و همراهی مشترکان قدردانی کرده و اطمینان میدهد تمام توان خود را برای حفظ پایداری شبکه و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان به کار گرفته است.
از شهروندان محترم تقاضا می شود نسبت به کاهش ۱۰ درصدی مصارف برق خود اهتمام داشته باشند تا شاهد خاموشی های ناخواسته نشویم.
ضمنا شهروندان محترم می توانند با توجه به حجم تماس های مردمی با سامانه ۱۲۱ و احتمال اختلال در پاسخگویی، جهت مشاهده و یا ثبت قطعی برق و اعلام خاموشی از طریق نرمافزار "برق من" اقدام نمایند.
قطعی برق بهظاهر کوچک میتواند نمادی از عدم مدیریت صحیح منابع و عدم همدلی با نیازهای مردم تعبیر شود. شفافیت و اطلاعرسانی پیشاپیش میتواند به شهروندان این امکان را بدهد که برای این وضعیت آماده باشند و درک بهتری از دلایل قطعی داشته باشند.