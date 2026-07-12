حدادی، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس درباره مسائل مختلف باشگاه و انتخاب مهدی تارتار به عنوان سرمربی توضیحاتی را بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - پیمان حدادی، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس درباره آخرین شرایط این باشگاه اظهار کرد: اوسمار نتیجه نگرفت، چون ابزارش را نداشت. بازیکن ابزار سرمربی است. در ۲ سال گذشته، ۴ سرمربی با تفکرات مختلف عوض کردیم، اما ابزار مناسب نداشتیم. بهترین سرمربی هم بدون ابزار مناسب نتیجه نمی‌گیرد. عملکرد مدیریت از اینجا به بعد مورد سنجش قرار خواهد گرفت.

حدادی بیان کرد: صحبت از جذب مهدی ترابی و آریا یوسفی است، اما آیا باشگاه‌های تراکتور و سپاهان حاضر می‌شوند بازیکناشان را به رقیب بدهند؟ مجید عیدی بهترین دفاع راست بود. به ما می‌گویند چرا از گل‌گهر بازیکن می‌گیرید، مگر تراکتور ۳ بازیکن از ما نگرفت و قهرمان شد؟

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس گفت: تیم فوتبال گل‌گهر تا قبل از عید جزو صدرنشین‌ها بوده، زوج‌هایی را گرفتیم که جزو بهترین‌ها بودند. عیدی و تیکدری جزو بازیکنان آزاد بودند. معقول نیست برای جذب بازیکن ۲۱ ساله، ۲ میلیون دلار خرج کنیم.

او درباره وعده پس دادن حقوقش در صورت عدم قهرمانی پرسپولیس گفت: حقوق ۳ سال من حدود ۳.۵ میلیارد می‌شود. حقوق ماهیانه من فقط ۲۰۰ میلیون تومان است. لیگ ادامه پیدا نکرد و ۸ بازی دیگر باقی مانده بود. برای اینکه ۲ ماه تلاش کردم که تیم ششم جدول شانس سهمیه آسیایی داشته باشد، باید پاداش هم بگیرم.

او درباره وضعیت علی علیپور و میلاد محمدی بیان کرد: سقف قرارداد را به میلاد محمدی می‌دهیم. قرارداد او را امضا کرده‌ام، اما او امروز و فردا می‌کند. فردا آخرین مهلت محمدی برای تمدید قرارداد است. او فردا پاسخ ندهد از لیست ما خارج می‌شود. با علیپور نیز ظرف فردا و پس فردا جلسه داریم. برای علیپور نیز قرارداد الکترونیکی را فرستاده بودم، اما هنوز امضا نشده است.

او درباره شایعه دخالت مالک باشگاه پرسپولیس در امورات تیم گفت: هیچ زمان احمدی در تصمیمات اجرایی باشگاه دخالتی نداشته و حتی پیشنهادی هم نمی‌دهد.

حدادی درباره علت منتفی شدن سرمربیگری اسکوچیچ در پرسپولیس بیان کرد: با اسکوچیچ به صورت ویدئو کنفرانس صحبت کردیم. مدیربرنامه او پیشنهاد داد که حضوری در ترکیه مذاکره کنیم، بنابراین من، محسن خلیلی و اینانلو به ترکیه رفتیم. ۲، ۳ موضوع داشتیم. یکی از مهم‌ترین موضوعات، شرایط فورس ماژور بود که خدایی نکرده اگر جنگ شود، چه اتفاقی خواهد افتاد. بحث او این بود که شرایط فورس ماژور باید در فیفا مشخص شود و ما گفتیم عدد باید مشخص شود. در نهایت روی ۳ ماه حقوق و ۳۰ درصد رقم قرارداد به توافق رسیدیم که اگر شرایط فورس ماژور به وجود آمد، او تا روزی که هست مبالغ حقوقش را بگیرد به علاوه سی درصد. اما تا روز آخر دستیارانش را نمی‌شناختیم و معرفی نمی‌کرد. مبلغ قراردادی هم که پیشنهاد داده بود، یک میلیون و ۸۵۰ هزار دلار بود که روز‌های آخر ۱۰۰ تا کم کرد. برای ما سوال بود که چرا قراردادش نسبت به سال گذشته ۵۰۰-۶۰۰ هزار دلار اضافه شده است. حاضر بودیم با رقم تراکتور جلو برویم ، اما او رقم بیشتری می‌خواست.

او ادامه داد: آنطور به من گفتند قرارداد اسکوچیچ با تراکتور یک میلیون و ۵۷۰ هزار دلار بود که مالیات کم می‌شد و ۱.۳ بود. حساب کردیم با سه دستیار که ۳۵۰ می‌شد به همراه مالیات که باید می‌دادیم، چیزی حدود ۲.۷ میلیون دلار برای یک سال می‌شد، معادل ۵۰۰ میلیارد تومان می‌شود. همین موضوع باعث شد به سراغ گزینه ایرانی بیایم. پکیج اسکوچیچ برای ما گران درمی‌آمد. ما به این نتیجه رسیدیم با توجه به اینکه شرایط کشور طوری است که ریسک وجود دارد، به سراغ گزینه‌های داخلی برویم.

حدادی درباره انتخاب مهدی تارتار به عنوان سرمربی پرسپولیس گفت: تارتار پیشنهاد محسن خلیلی بود، در هیئت مدیره او بررسی شد. او انگیزه زیادی دارد و مطمئن هستم انتخاب بسیار خوبی انجام دادیم. شایعه دخالت و توصیه علی پروین در انتخاب مهدی تارتار را تکذیب می کنم.