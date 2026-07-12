با هدف تقویت زیست‌بوم نوآوری و بومی‌سازی فناوری در منطقه ویژه اقتصادی پارسیان، رضا زرگر با حکم شکیب ذوالغیاث، مدیرعامل شرکت توسعه صنایع انرژی‌بر پارسیان جنوب، به عنوان سرپرست مدیریت پژوهش، فناوری و نوآوری این مجموعه منصوب شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شرکت توسعه صنایع انرژی‌بر پارسیان جنوب در راستای اجرای اهداف راهبردی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، در یک تصمیم استراتژیک، مسئولیت مدیریت پژوهش، فناوری و نوآوری خود را به رضا زرگر سپرد.

در متن حکم صادر شده از سوی شکیب ذوالغیاث، مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره این شرکت، بر تجارب ارزنده و تعهد حرفه‌ای ایشان تأکید شده است. این انتصاب در حالی صورت می‌گیرد که منطقه ویژه اقتصادی پارسیان با هدف تبدیل شدن به قطب صنایع انرژی‌بر، نیازمند تقویت زیرساخت‌های فناورانه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های نخبگانی است.

مأموریت‌های کلیدی سرپرست جدید

بر اساس مأموریت‌های تعریف شده برای این جایگاه، تمرکز اصلی بر چهار محور زیر خواهد بود:

سیاست‌گذاری نوآوری: تدوین برنامه‌های توسعه نظام پژوهشی در سطح شرکت و منطقه ویژه اقتصادی پارسیان.رفع نیازهای فناورانه: شناسایی و حل چالش‌های فنی صنایع مستقر در منطقه با استفاده از راهکارهای دانش‌بنیان.

حمایت از استارتاپ‌ها: ایجاد بستر مناسب برای استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان با تمرکز بر زنجیره ارزش صنایع انرژی‌بر جهت بومی‌سازی فناوری.

تجاری‌سازی پژوهش‌ها: ایجاد پل ارتباطی میان صنعت، دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری برای تبدیل پروژه‌های کاربردی به محصولات صنعتی.

این تحول مدیریتی، گامی بلند در جهت ارتقای حکمرانی فناوری و ایجاد پیوند میان صنعت و مراکز علمی است که می‌تواند منجر به افزایش بهره‌وری و خلق ارزش افزوده در منطقه ویژه اقتصادی پارسیان شود.

منبع: دبیرخانه شرکت توسعه صنایع انرژی‌بر پارسیان جنوب

 

برچسب ها: صنایع انرژی بر پارسیان ، هرمزگان
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