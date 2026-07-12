سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس می‌گوید که هیچ مربی عاقلی قول قهرمانی نمی‌دهد، اما قول می‌دهم تیممان برای قهرمانی بجنگد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - مهدی تارتار سرمربی جدید تیم فوتبال پرسپولیس اظهار کرد: پرسپولیس چیزی برای قهرمانی کم ندارد. من تشنه بردن جام هستم. از هواداران می‌خواهم من را بپذیرند. قول می‌دهم هواداران یک تیم مدعی را ببینند. هیچ مربی عاقلی قول قهرمانی نمی‌دهد، اما  قول می‌دهم تیممان برای قهرمانی بجنگد. هوادار باخت را می پذیرد، اما بی غیرتی را هرگز  نمی پذیرد.  حق می دهم که هواداران پرسپولیس از من دلخور باشند. می دانم که به چه تیم بزرگی پا گذاشته ام. 

تارتار  درباره حضور وحید امیری در تمرینات پرسپولیس گفت: وحید امیری از ما خواهش کرد که کنار ما باشد. ما هم نگاه ویژه‌ای به او داریم و او را محک می‌زنیم تا ببینیم می‌تواند به دوران بازیگری خود اینجا یا جای دیگر ادامه دهد. شاید او به کادر اضافه شود.  

او درباره وضعیت دستیارانش در پرسپولیس گفت: شاید رضا جباری به کادرفنی ما اضافه شود و مربی مهاجمان باشد. کریم باقری مربی هافبک‌ها خواهد بود و علیرضا محمد نیز مربی مدافعان خواهد بود.  

تارتار در واکنش  به خرید بازیکن از گل‌گهر و جدایی عالیشاه بیان کرد: از تیمی بازیکن گرفته‌ایم که همه دنبال بازیکنان آن بوده‌اند. تیکدری قبل از ورود من جذب شده است. سپاهان نیم‌فصل حاضر بود مبلغ خوبی برای جذب تیکدری بدهد، اما  قبول نکردم. همه تیم‌ها دنبال سمت راست گل‌گهر (تیکدری و عیدی) بودند. ما به‌دنبال یکی، ۲ بازیکن ملی‌پوش بودیم که هزینه جذب آنها، یک تا ۲ میلیون دلار بود. تیم باید یکدست باشد. همه چیز از رختکن آغاز می‌شود. سعی کردیم نفراتی را شناسایی کنیم که تبدیل به ستاره شوند. آیا بیرانوندی که از نفت آمد، ستاره بود؟ ما این بازیکنان را ستاره می‌کنیم. امید عالیشاه و عزیزانی که کنار ما نیستند روی سر ما جا دارند، اما اجازه دهند تیم را با تفکرات خود ببندیم. این عزیزان ۵، ۶  قهرمانی برای تیم کسب کرده‌اند. شاید عالیشاه روزی به‌عنوان مربی به این تیم بازگردد و او باید خیلی کار کند.

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، مهدی تارتار
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۱ ۲۱ تير ۱۴۰۵
با علیپور تمدید کنید بدردتون میخوره
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