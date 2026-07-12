مربی تیم فوتبال پرسپولیس با تمدید قراردادش قرار است از امروز در تمرینات سرخپوشان حاضر شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تمرینات تیم فوتبال پرسپولیس در حالی که چند روزی هست شروع شده است، اما خبری از کریم باقری در تمرینات نیست و همین موضوع شایعه جدایی این مربی از پرسپولیس را مطرح کرده است.

البته مدیرعامل باشگاه پرسپولیس ضمن تکذیب شایعات عدم همکاری با کریم باقری، گفت: باقری از امروز به تمرینات اضافه می‌شود. همچنین جلسه ای روز گذشته با هم داشتیم و شایعات عدم همکاری او را تکذیب می‌کنم. کریم از امروز با وظایف بیشتر در کنار پرسپولیس خواهد بود.

گفته می شود قرارداد کریم باقری مربی پرسپولیس برای یک سال دیگر تمدید شد تا به این ترتیب دوران حضور او به ۱۴ سال برسد و به رکورددار بیشترین مربیگری در تاریخ این باشگاه تبدیل شود.