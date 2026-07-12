نیروی دریایی سپاه اعلام کرد: یک فروند کشتی که با خاموش کردن سامانه‌های خود امنیت دریایی را به مخاطره افکنده بود؛ مورد اصابت شلیک‌ِاخطار قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای با اشاره به عبور چند کشتی از مسیر غیرمصوب؛ از بسته شدن مجدد تنگه هرمز تا اطلاع ثانوی خبر داد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله قاصم الجبارین. در اطلاعیه قبلی گفته بودیم مداخلات بیگانگان و تعیین مسیر غیرقانونی حرکت کشتی‌ها در تنگه هرمز، برخورد قاطع ما را به دنبال خواهد داشت و روند افزایش تردد‌ها در تنگه را با اخلال مواجه خواهد کرد.

ساعاتی قبل، این تذکرات نادیده گرفته شد و با تحریک بیگانگان چند کشتی تلاش کردند از مسیر غیرمصوب حرکت کنند و به اخطار‌ها و تذکرات ما در اصلاح مسیر و حرکت در مسیر مصوب بی اعتنایی کردند.

به ناچار یک فروند کشتی که با خاموش کردن سامانه‌های خود امنیت دریایی را به مخاطره افکنده بود؛ مورد اصابت شلیک‌ِاخطار واقع و متوقف شد.

به دنبال این حادثه، اولا با توجه به بروز این ناامنی به سبب مداخله غیرقانونی بیگانگان، تنگه هرمز تا اطلاع ثانوی و تا پایان مداخلات آمریکا در این منطقه بسته و هیچ شناوری اجازه تردد نخواهد داشت، ثانیا اگر دشمن متجاوز به بهانه این حادثه که خود، مسبب آن بوده است، خطایی کند و تجاوز جدیدی علیه ما داشته باشد با شدت پاسخ داده خواهد شد و پایگاه‌های جدیدی از دشمن در منطقه مورد هدف قرار خواهد گرفت. 

عواقب چنین مداخله‌ای بر عهده دشمن آمریکایی - صهیونی و کشور‌هایی است که خاک خود را برای این تهدیدات در اختیار پایگاه دشمن گذاشته‌اند.

برچسب ها: تنگه هرمز ، نیروی دریایی سپاه
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۸
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۲ ۲۱ تير ۱۴۰۵
اعتراف نماینده آمریکا: مذاکرات هسته‌ای با ایران ادامه دارد؛ توافق مدنظر ترامپ با برجام متفاوت است
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۲ ۲۱ تير ۱۴۰۵
واشنگتن‌پست: فرماندهان آمریکایی در جنگ ایران فرار کردند
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۹ ۲۱ تير ۱۴۰۵
مقام پیشین پنتاگون: آمریکا دیگر ضامن امنیت خاورمیانه نیست
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۲ ۲۱ تير ۱۴۰۵
ایران دست بالاتر را در تنگه هرمز دارد
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۳ ۲۱ تير ۱۴۰۵
فوری/ شنیده شدن صدای چند انفجار دقایقی پیش در بندرعباس و قشم
شنیده شدن صدای چند انفجار در بندرعباس و قشم
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۸ ۲۱ تير ۱۴۰۵
باریکلا. چه خبر خوبی. هر خبری که منجر به بدبختی آمریکا و صهونیست باشد زیباست
۱
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۴ ۲۱ تير ۱۴۰۵
عمان روز باماست شبها با آمریکا بزنید سلطان قابوس
۲
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۱ ۲۱ تير ۱۴۰۵
چرا شیطان اصلی امارات را نمی زنید نکنه دردولت نفوذ دارد جنایت امارات از اسراییل وامریکا کمتر نیست باید بن زاید راگشت
۲
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۸ ۲۱ تير ۱۴۰۵
مردم دشتی بوشهر در جنوب استان بوشهر اعلام خونخواهی حضرت امام خامنه ای رضوان الله علیه را میخواهند...خون ترامپ را بریزید
۲
۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۹ ۲۱ تير ۱۴۰۵
درود بر بوشهری های قهرمان ...
بوشهری ها بار اول شان نیست که جانانه از آب و خاک و هوا و فضای وطن دفاع می‌کنند.
دست مردم مؤمن و انقلابی بوشهری ها را می بوسیم.
مایه فخر و مباهات ایران ...
همه جای ایران سرای من است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۵ ۲۱ تير ۱۴۰۵
یعنی خیلی مرد هستید به ولای علی که پای این وطن تو این بمباران هستید ماشاالله به این مردم جنوب
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۱ ۲۱ تير ۱۴۰۵
شلیک موشک وپهباد اگر تک تک بلافاصله باشد کشورهای متخاصم براحتی رهگیری می‌کنند موشک‌ها و پهبادها باید مثل انگشتان باز یکدست شلیک شود که حداکثراصابت را داشته باشیم
ارادتمند وجانفدای همه ملت ایران افسربازنشسته ارتش
۲
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۴ ۲۱ تير ۱۴۰۵
دیگه باز نکنند تا دشمن بگوید غلط زیادی کردم بی جا کردم..... مردمان جنوب کشورمان چه کناهی دارند باید با صدای انفجار بیدار بشوند
۷
۱۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۶ ۲۱ تير ۱۴۰۵
مردم جنوب مردتر از این حرف هستث
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۹ ۲۱ تير ۱۴۰۵
تورا خدا قسمت جنوبی تنگه را مین گذاری کننید .
۶
۱۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۸ ۲۱ تير ۱۴۰۵
خواهشاحالاحالا،تنگه بازنکنیدبه والله قسم نون خشک میخوریم تمام سختی تحمل میکنیم فقط انتقام رهبر شهیدم،کودکان میناب،ناودنا،بگیریدولش نکنی تمام پایگاه بزنید
الله اکبر جانم فدای ایران،ایرانی
۷
۱۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۷ ۲۱ تير ۱۴۰۵
درود به همه ی نیروهای دلاور ایران🇮🇷
به دشمن اجازه ندهید تفاهم نامه را به مسخره بگیره ....شماعزیزان درمیدان نبرد ضربات کوبنده نثارش کنید که دیگه خیال مذاکره ازسرش بیفته....مرگ برآمریکا مرگ بر اسرائیل مرگ برانگلیس مرگ بر کشورهای خودفروخته منطقه.....
خدا و امام زمان پناهتان....
۶
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۲ ۲۱ تير ۱۴۰۵
ماشاالله
ما فقط امیدمان به سپاه و ارتشه بعد از خدا
۶
۹
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۱۲
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