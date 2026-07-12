باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - وضعیت تیوی بیفوما، وینگر کنگویی تیم فوتبال پرسپولیس، در آستانه فصل جدید همچنان با ابهامات جدی همراه است.

با وجود آغاز تمرینات پیش‌فصل، این بازیکن با مصدومیتی ناگهانی مواجه شد تا باز هم در صدر اخبار قرار بگیرد. مصدومیتی که مشخص نیست تا چه زمانی ادامه خواهد داشت.

اگرچه برخی خبرها حاکی از عدم تمایل باشگاه پرسپولیس با این بازیکن تکنیکی دارد اما تارتار همچنان بر ارزیابی میدانی از وضعیت فنی و جسمانی بیفوما اصرار دارد و ترجیح داده ابتدا او را در تمرینات از نزدیک مشاهده کند و سپس در مورد ماندن یا جدایی‌اش تصمیم‌گیری نهایی را اتخاذ کند .

بیفوما که سابقه بازی در تیم‌های مطرح اروپایی نظیر اسپانیول، وست‌برومویچ و لیل را در کارنامه دارد، هنوز در پرسپولیس نتوانسته روزهای خوبی که در استقلال خوزستان داشت را تکرار کند اما با این وجود، تصمیم نهایی درباره آینده این بازیکن در گرو ارزیابی نهایی کادر فنی از وضعیت آمادگی و همچنین مذاکرات باشگاه با مدیران پرسپولیس است.