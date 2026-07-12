وضعیت بازیکن کنگویی پرسپولیس برای فصل آینده هنوز مشخص نشده و در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - وضعیت تیوی بیفوما، وینگر کنگویی تیم فوتبال پرسپولیس، در آستانه فصل جدید همچنان با ابهامات جدی همراه است.

با وجود آغاز تمرینات پیش‌فصل، این بازیکن با مصدومیتی ناگهانی مواجه شد تا باز هم در صدر اخبار قرار بگیرد. مصدومیتی که مشخص نیست تا چه زمانی ادامه خواهد داشت.

 اگرچه برخی خبرها حاکی از عدم تمایل باشگاه  پرسپولیس با این بازیکن تکنیکی دارد اما تارتار همچنان بر ارزیابی میدانی از وضعیت فنی و جسمانی بیفوما اصرار دارد و ترجیح داده ابتدا او را در تمرینات از نزدیک مشاهده کند و سپس در مورد ماندن یا جدایی‌اش تصمیم‌گیری نهایی را اتخاذ کند .

 بیفوما که سابقه بازی در تیم‌های مطرح اروپایی نظیر اسپانیول، وست‌برومویچ و لیل را در کارنامه دارد، هنوز در پرسپولیس نتوانسته روزهای خوبی که در استقلال خوزستان داشت را تکرار کند اما با این وجود، تصمیم نهایی درباره آینده این بازیکن در گرو ارزیابی نهایی کادر فنی از وضعیت آمادگی و همچنین مذاکرات باشگاه با مدیران پرسپولیس است.

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، بازیکن خارجی پرسپولیس
خبرهای مرتبط
پیام مهدی تارتار پس از جدایی ۴ ستاره پرسپولیس + عکس
گزینه‌های میزبانی استقلال در آسیا مشخص شد
برپایی اردوی پرسپولیس در ترکیه
میلاد سرلک به شکل توافقی از پرسپولیس جدا شد
پایانی بر دوران باشکوه کاپیتان؛
امید عالیشاه با توافق دوجانبه از پرسپولیس جدا شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تغییر در ساختار پرسپولیس؛ خلیلی سرپرست تیم شد
گزینه‌های میزبانی استقلال در آسیا مشخص شد
پیام مهدی تارتار پس از جدایی ۴ ستاره پرسپولیس + عکس
استقلال برای حل پرونده جنپو وارد مذاکره شد
دیگو فورلان سرمربی اروگوئه شد
والیبال نشسته قهرمانی جهان/ پیروزی قاطع ایران مقابل بوسنی
اینفانتینو: ۶۴ تیمی شدن جام جهانی در دست بررسی است
از ابقای امیر قلعه‌نویی روی نیمکت تیم ملی تا ماجرای جدایی کاپیتان پرسپولیس + فیلم
سرمربی سنگال اخراج شد
استقلالی‌ها پیگیر حضور نازون در تهران شدند
آخرین اخبار
دیگو فورلان سرمربی اروگوئه شد
دومین قهرمانی پیاپی یانیک سینر در مسابقات ویمبلدون
پیروزی تیم ملی امید مقابل کایسری‌اسپور
والیبال نشسته قهرمانی جهان/ پیروزی قاطع ایران مقابل بوسنی
اینفانتینو: ۶۴ تیمی شدن جام جهانی در دست بررسی است
پیام مهدی تارتار پس از جدایی ۴ ستاره پرسپولیس + عکس
زورخانه های کشور نیاز به حمایت جدی دارند/ هیچکدام از وعده ها تاکنون محقق نشده است
از ابقای امیر قلعه‌نویی روی نیمکت تیم ملی تا ماجرای جدایی کاپیتان پرسپولیس + فیلم
پایان کار جودوکاران ایران در جام آسیا با کسب دو نشان نقره و برنز
یک طلا و یک برنز شطرنج‌بازان کشورمان در مسابقات بین‌المللی باتومی
نگاه ویژه استقلالی‌ها به میزبانی از حریفان آسیایی در تاجیکستان
استقلالی‌ها پیگیر حضور نازون در تهران شدند
استقلال برای حل پرونده جنپو وارد مذاکره شد
دریاچه آزادی میزبان نیم‌فصل دوم لیگ کانوپولوی آقایان
گودرزی: به دنبال احیای فنون اصیل کشتی ایرانی هستیم
تغییر در ساختار پرسپولیس؛ خلیلی سرپرست تیم شد
گزینه‌های میزبانی استقلال در آسیا مشخص شد
سرمربی سنگال اخراج شد
انتصاب سرمربی تیم ملی پاراتیراندازی
دومین برد دختران والیبال نشسته ایران در مسابقات قهرمانی جهان
زمان بازگشت طارمی و تمرینات المپیاکوس مشخص شد
ابوالفضل محمودی به مدال برنز جودو کاپ آسیا رسید
علیزاده: باید کیفیت والیبال ایران را به رخ حریفان آسیایی بکشیم
عطایی: تیم ملی در مسیر رشد است/ با انتقادهای زودهنگام تمرکز بازیکنان را نگیریم
استارت تیم ملی نوجوانان با پیروزی مقتدرانه مقابل فیلیپین در قهرمانی آسیا
میلاد سرلک به فولاد خوزستان پیوست
آغاز اردوی آماده سازی تیم ملی راگبی بانوان در راه مسابقات آسیایی چین
تقوی: حمایت از پیاتزا تا المپیک ۲۰۲۸ قطعی است
برنامه هفته پایانی لیگ ملت‌ها والیبال
حاج‌اسبویی: هدف‌مان قهرمانی در ناگویا و رسیدن به المپیک است+فیلم