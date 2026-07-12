پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس گفت: مهدی تارتار باید بداند که مسئولیت تیم بزرگی را برعهده گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - حمید درخشان پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره انتخاب مهدی تارتار برای هدایت سرخپوشان پایتخت اظهار کرد: به هر حال تارتار را به عنوان سرمربی انتخاب کردند و او سابقه کار در لیگ برتر را دارد. امیدوارم در سمتش بتواند موفق شود، اما یادمان نرود که پرسپولیس تیم بزرگی هست و تیم کوچکی نیست و انتظارات از تارتار زیاد است. پرسپولیس با تیم معمولی خیلی فرق میکند و کار در این تیم هزاران مشکلات دارد، اما امیدوارم که تارتار بتواند بر همه مشکلات فائق شود و به پرسپولیس کمک کند.
درخشان درباره اینکه تارتار میتواند رختکن پرسپولیس را کنترل و مدیریت کند، گفت: به نظرم بستگی به بازیکنانی دارد که به پرسپولیس میآیند. اگر بازیکنان باشگاههای معمولی به پرسپولیس بیایند، تارتار مشکلی برای کنترل رختکن ندارد، اما اگر بازیکنان بزرگی به پرسپولیس بیایند در آن صورت یک مقدار مشکلات برای تارتار جهت کنترل رختکن به وجود میآید. امیدوارم تجربه تارتار بتواند به این مربی کمک کند.
پیشکسوت پرسپولیس درباره اینکه پرسپولیس به شعبه دوم گل گهر تبدیل شده است، بیان کرد: پرسپولیس تیم بزرگی است و بازیکن معمولی نمیتواند به پرسپولیس بیاید و به این تیم کمک کند و باید بازیکن خیلی تاپ، ارزشمند، توانمند و باکیفیت باشد. اگر بازیکن معمولی از یک باشگاه دیگر بیاید، شاید نتواند انتظارات را برآورده کند، چون انتظارات هواداران پرسپولیس بسیار بالا است. بازیکنان با کیفیت باید جذب شوند و نفرات جدید باید بدانند که به چه باشگاه بزرگی آمدند و برای چه باشگاهی دارند بازی میکنند و همه اینها حائز اهمیت است. امیدوارم بازیکنان جدید از پس این باشگاه بزرگی بربیایند و بتوانند به پرسپولیس کمک کنند.
درخشان درباره اینکه جدایی امید عالیشاه، مرتضی پور علی گنجی، سروش رفیعی و میلاد سرلک از پرسپولیس را چطور ارزیابی میکند، بیان کرد: آنها باید جای خود را به جوانترها میدادند تا بازیکنان جوان بیایند و جای آنها را بگیرند. هر کسی عمر فوتبالی دارد و زمان تمام شدن فوتبالش را دارد و به نظرم باید خودشان زودتر خداحافظی کنند تا جای خود را به جوانترها بدهند.
پیشکسوت پرسپولیس درباره اینکه جوانگرایی را در این تیم نمیبینیم، بیان کرد: این هم اشکال بزرگی است. اگر قرار است ما بازیکنان مسن را کنار بگذاریم و در عوض بازیکنانی با همان سن و سال بگیریم این اشتباه است و کار پرسپولیس را دچار مشکل میکند.
او درباره اینکه علیپور و اورونوف احتمال دارد از پرسپولیس بروند، گفت: اگر بازیکنی بخواهد برود اجباری نیست که کسی جلویش را بگیرد. اما اگر این بازیکنان رفتند باید باشگاه پرسپولیس بازیکنانی با توانمندی بالاتر از جدا شدهها جذب کند. آن چیزی که مهم است جایگزین کردن بازیکنان باکیفیت با بازیکنانی که دارند از پرسپولیس میروند.
درخشان درباره اینکه کریم باقری هنوز در تمرینات پرسپولیس شرکت نمیکند، گفت: من نمیتوانم درباره کریم تصمیم بگیرم و او بازیکن بزرگی بوده است و خودش میتواند درباره ماندن یا جدایی اش از پرسپولیس تصمیم بگیرد. باقری فرد معمولی در پرسپولیس نیست و امیدوارم که تصمیماتی که کریم میگیرد هم به نفع خودش و هم به نفع باشگاه باشد.
پیشکسوت پرسپولیس درباره اینکه دستیاران تارتار را چطور ارزیابی میکند، گفت: تارتار با همان دستیاران خودش میتواند کار کند و من ایرادی در این باره نمیبینم و حق انتخاب با سرمربی تیم هست تا بتواند دستیاران خودش را انتخاب کند.
او درباره اینکه تارتار در میان هواداران پرسپولیس هم محبوب نیست، بیان کرد: هواداران ما انتظارات زیادی دارند و پرسپولیس تیم بزرگی است و کسانی که روی نیمکت مینشینند باید این مسئله را خیلی لحاظ کنند و بدانند که کجا میآیند و برای چه چیزی این مسئولیت را پذیرفتند. امیدوارم این فشار باعث متلاشی شدن سرمربی تیم نشود، چون فشار زیادی همیشه از سوی هواداران بر روی سرمربی تیم بوده است.
درخشان درباره اینکه پرسپولیس در چه پستهایی باید بازیکن بگیرد، گفت: من نمیدانم چه بازیکنانی قرار است خارج شوند و چه بازیکنانی میخواهند جایگزین شوند و این سرمربی هست که باید تصمیم نهایی را در مورد لیست ورودی و خروجی بگیرد. در حال حاضر پرسپولیس در هر ۳ پست خود دفاع، هافبک و حمله نیاز به بازیکن دارد.