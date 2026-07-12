تیم فوتبال انگلیس با پیروزی بر تیم نروژ به دیدار نیمه نهایی جام جهانی فوتبال رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - در سومین دیدار از مرحله یک‌چهارم نهایی جام ۲۰۲۶ تبم های ملی فوتبال نروژ و انگلیس به مصاف هم رفتند و سه‌شیرها با برتری ۲ - ۱ از این مرحله صعود کردند.

نیمه اول را انگلیسی‌ها با مالکیت توپ بالا و حوصله بیشتر آغاز کردند تا سر فرصت به حریف ضربه بزنند، اما دفاع بسته نروژ به آن‌ها هم کمتر اجازه خلق موقعیت می‌داد. بعد از استراحت بین این نیمه، نروژ از لاک دفاعی خارج شد و در دقیقه ۳۶ هم به گل رسید. برخوردی با هری کین رخ داد که سه‌شیرها به خطا بودن آن اعتراض داشتند. در ادامه ماتیاس شلیدروپ با شوتی شبیه ارسال توپ را به تیر دروازه انگلیس زد و سپس درون دروازه رفت.

پاس‌های منظم که در نهایت با پاس‌گل آنتونی گوردون همراه شد، پاسی که جود بلینگام قدر آن را دانست و در دقیقه ۲+۴۵ با شوت زمینی پای چپ دروازه وایکینگ‌ها را باز کرد تا تیمش بازنده به رختکن نرود. البته هری کین هم پس از این گل، گلزنی کرد اما در موقعیت آفساید قرار داشت.

دقیقه ۵۵ توربیورن هگم در دهانه دروازه توپ ریباند شده را تبدیل به گل دوم کرد، اما پیش از این گل خطای ارلینگ هالند رخ داده بود و این گل رد شد.

نیمه دوم علی رغم موقعیت های زیاد ۲ تیم گلی درپی نداشت تا بازی به وقت های اضافه کشیده شود.

در دقیقه ۹۳ شوت مورگان راجرز را اوریان نیلاند ناقص مهار کرد و در برگشت جود بلینگام گل دوم خودش و تیمش را به ثمر رساند.

دقایقی بعد جد اسپنس پنالتی گرفت، اما کلمان تورپن داور دیدار با استفاده از VAR متوجه شد که خطایی رخ نداده و آن را رد کرد.

در نهایت انگلیسی ها به پیروزی رسیدند تا به نیمه برسند و باید منتظر برنده دیدار آرژانتین- سوئیس باشند.

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برچسب ها: جام جهانی ، انگلیس ، نروژ
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۴ ۲۱ تير ۱۴۰۵
دولت باید فورا به شهرداری ها دستور بده به جز درختهای مسن همه چمن کاری و بوته کاری ها رو حذف کنه و توی پارکها تعداد زیادی زمین صاف برای فوتبال احداث کنه و هر شهرداری مخالفت کرد فورا بندازه زندان و الا عمرا به پای دنیا برسیم
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۰۴ ۲۱ تير ۱۴۰۵
چقدر گزارشگر های جام جهانی فوتبال بد افتضاح گزارش کردند
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۰۲ ۲۱ تير ۱۴۰۵
همه مدارس باید زمین فوتبال داشته باشن و توی همه پارکها باید زمین فوتبال رایگان ولو آسفالت داشته باشن
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۰۱ ۲۱ تير ۱۴۰۵
این آفساید گند زده به فوتبال
۰
۴
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