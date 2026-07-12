مهرداد محمدی به صورت جدی و قطعی خواهان گرفتن رضایتنانه خود و جدایی از باشگاه تراکتور است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور- مهرداد محمدی ستاره تراکتور به دنبال گرفتن رضایت نامه خود برای جدایی از این باشگاه است، اما تراکتور به این سادگی ها قصد دادن رضایتنامه به محمدی را ندارد در حالی که این بازیکن بیش از ۳ ماه است که بدنبال رضایتنامه خود از تراکتور است.

محمدی ۳ پیشنهاد از تیم های لیگ برتری دارد و در حال آنالیز برای انتقال به یکی از این تیم هاست. گفته می شود فولاد خوزستان یکی از تیم های خواهان محمدی است.

محمدی برای جدایی از تراکتور مصمم است و به مدیران این باشگاه گفته است نیمکت نشینی در تراکتور را تحمل نخواهم کرد.