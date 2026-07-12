بامداد امروز یکشنبه مناطقی از جنوب کشورمان از جمله بندرعباس، سیریک، کنارک، بوشهر، کنگان، عسلویه و جاسک بار دیگر هدف تجاوز رژیم جنایتکار آمریکا قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - بامداد امروز یکشنبه مناطقی از جنوب کشورمان بار دیگر هدف تجاوز رژیم جنایتکار آمریکا قرار گرفت.

در پی شنیده شدن صداهای انفجار در برخی نقاط در جنوب کشور٬ خبرنگار صداوسیما در گفتگوی زنده با شبکه خبر اعلام کرد که حداقل سه انفجار در بندرعباس و سه انفجار در سیریک تأیید شده است.

به دنبال آن٬ سازمان تروریستی سنتکام (فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا مستقر در غرب آسیا) در بیانیه‌ای حمله به ایران را تایید و اعلام کرد که این حملات را به دستور فرمانده کل نیروهای مسلح (دونالد ترامپ) انجام داده است.

خبرنگار صداوسیما در استان بوشهر نیز در ارتباط زنده با شبکه خبر اعلام کرد که چند شهر در استان بوشهر شامل بوشهر، کنگان، دیر و عسلویه بامداد امروز مورد حمله قرار گرفته‌اند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار بوشهر گفت در حملات دشمن آمریکایی-صهیونی به شهرهای استان بوشهر تاکنون گزارشی مبنی بر مجروحیت و شهادت مخابره نشده است.

مردم جاسک هم بامداد امروز صدای چند انفجار را شنیدند. همچنین در چابهار هم صدای انفجار شنیده شد که خبرنگار صداوسیما اعلام کرد صدای شنیده شده در چابهار مربوط به انفجار در اطراف کنارک بوده‌ است.

ارتش تروریستی آمریکا ادعا می‌کند که این حملات را در پاسخ به حملات ایران به کشتی‌ها در تنگه هرمز انجام داده است. این در حالی است که در زمان آتش‌بس٬ تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز باید از مسیر مصوب‌شده انجام شود.

از این رو٬ نیروی دریایی سپاه بامداد امروز پس از شلیک اخطار به یک کشتی که با خاموش کردن سامانه‌های خود امنیت دریایی را به خطر انداخته بود و از مسیر غیرمصوب در حال تردد بود٬ اعلام کرد تنگه هرمز تا اطلاع ثانوی و تا پایان مداخلات آمریکا در این منطقه بسته و هیچ شناوری اجازه تردد نخواهد داشت.