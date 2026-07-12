بامداد امروز یکشنبه مناطقی از جنوب کشورمان از جمله بندرعباس، سیریک، کنارک، بوشهر، کنگان، عسلویه و جاسک بار دیگر هدف تجاوز رژیم جنایتکار آمریکا قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - بامداد امروز یکشنبه مناطقی از جنوب کشورمان بار دیگر هدف تجاوز رژیم جنایتکار آمریکا قرار گرفت.

در پی شنیده شدن صداهای انفجار در برخی نقاط در جنوب کشور٬ خبرنگار صداوسیما در گفتگوی زنده با شبکه خبر اعلام کرد که حداقل سه انفجار در بندرعباس و سه انفجار در سیریک تأیید شده است.

به دنبال آن٬ سازمان تروریستی سنتکام (فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا مستقر در غرب آسیا) در بیانیه‌ای حمله به ایران را تایید و اعلام کرد که این حملات را به دستور فرمانده کل نیروهای مسلح (دونالد ترامپ) انجام داده است.

خبرنگار صداوسیما در استان بوشهر نیز در ارتباط زنده با شبکه خبر اعلام کرد که چند شهر در استان بوشهر شامل بوشهر، کنگان، دیر و عسلویه بامداد امروز مورد حمله قرار گرفته‌اند. 

معاون سیاسی امنیتی استاندار بوشهر گفت در حملات دشمن آمریکایی-صهیونی به شهرهای استان بوشهر تاکنون گزارشی مبنی بر مجروحیت و شهادت مخابره نشده است.

مردم جاسک هم بامداد امروز صدای چند انفجار را شنیدند. همچنین در چابهار هم صدای انفجار شنیده شد که خبرنگار صداوسیما اعلام کرد صدای شنیده شده در چابهار مربوط به انفجار در اطراف کنارک بوده‌ است.

ارتش تروریستی آمریکا ادعا می‌کند که این حملات را در پاسخ به حملات ایران به کشتی‌ها در تنگه هرمز انجام داده است. این در حالی است که در زمان آتش‌بس٬ تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز باید از مسیر مصوب‌شده انجام شود.

از این رو٬ نیروی دریایی سپاه بامداد امروز پس از شلیک اخطار به یک کشتی که با خاموش کردن سامانه‌های خود امنیت دریایی را به خطر انداخته بود و از مسیر غیرمصوب در حال تردد بود٬ اعلام کرد تنگه هرمز تا اطلاع ثانوی و تا پایان مداخلات آمریکا در این منطقه بسته و هیچ شناوری اجازه تردد نخواهد داشت.

برچسب ها: حمله آمریکا به ایران ، سپاه پاسداران
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۲
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۲ ۲۱ تير ۱۴۰۵
چرا حمله زمینی را زودتر شروع نمیکنین و پایگاه های آمریکا را در منطقه بگیرین ؟ حکم جهاد چرا صادر نمیشه ؟
۱
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۹ ۲۱ تير ۱۴۰۵
اول باید شهر بحرین برگردونیم این چند تا مستأجری که مردم بحرین ما را دلخون کردند با لگد بیرون بندازیم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۶ ۲۱ تير ۱۴۰۵
چرا نشستی منتظرحکم جهاد هستی پاشو بیا برویم حمله زمینی کنیم زیربادکولر درحال چیبس خوردن کامنت نذار
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۴ ۲۱ تير ۱۴۰۵
تهدید به بستن باب المندب...فعال شدن صددرصدی مقاومت در دریا
۱
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۵ ۲۱ تير ۱۴۰۵
اسم باب المندب رافقط شنیدی نه میدانی شرایط سیاسی یمن را ونه میدانی باب المندب هم بسته شود راه جایگزین هست منتهی با۷ساعت تاخیر
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۸ ۲۱ تير ۱۴۰۵
حرامزاده های اپستینی
۰
۸
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Iran (Islamic Republic of)
فرزند ایران
۰۸:۰۲ ۲۱ تير ۱۴۰۵
از مسؤلان نظام درخواست دارم زودتر ساخت بمب ها و موشک های هسته ای رو شروع کنن. اگه دیر بجنبیم مثل غزه و لیبی میشیم.
۱۱
۳۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۵۶ ۲۱ تير ۱۴۰۵
امارات هند همه پایگاه‌های آمریکا اسرائیل در. منطقه بگیرید شناورها شن بزنید نابود کند ارتشی آمریکا در امارات متحده عربی نابود کند انشاالله
۶
۱۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۵۶ ۲۱ تير ۱۴۰۵
شبها رادارهای بالنی بفرستید هوا تا غافلگیر نشید .قبل از روشنایی جمعشون کنید
۸
۱۳
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United States of America
ناشناس
۰۷:۴۶ ۲۱ تير ۱۴۰۵
اگر جواب سفت و سخت ندهید خسارتهای زیادی میبینیم
۶
۳۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۳۴ ۲۱ تير ۱۴۰۵
نتیجه مذاکره با آمریکا چیزی جز جنگ نیست
۸
۳۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۰ ۲۱ تير ۱۴۰۵
چیز جز باج خواهی دشمن نیست
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